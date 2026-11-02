志聖獲工作生活平衡獎 第三胎以上生育獎勵30萬元

半導體設備廠志聖（2467）2日表示，獲勞動部「2026年工作生活平衡獎」大型企業組「友善家庭獎」，從216家參選企業中脫穎而出。公司透過生育獎勵、彈性工時及育嬰留停復職協助等措施，支持員工兼顧工作與家庭，其中第二胎生育獎勵15萬元、第三胎以上30萬元。

本屆工作生活平衡獎歷經專家學者初審、實地訪視及決審，最終選出44家獲獎企業，獲獎比例約兩成。志聖表示，今年適逢公司創立60周年，此次獲獎也為長期推動員工照顧制度帶來肯定。

志聖指出，半導體設備產業的競爭除技術創新，也仰賴人才長期培育與傳承。公司以「友善家庭藍圖」串連新婚、生育、育兒、教育、健康及退休六大人生階段，除提供生育獎勵，也推動彈性工時、育嬰留停復職協助及員工子女照顧空間，減輕家庭照顧負擔。

人才培育方面，志聖設有新人輔導員制度，協助年輕員工適應職場，並結合大學資源辦理機器人營、升學輔導及暑期實習，支持員工子女探索興趣、接觸職場；針對中高齡員工，則提供健康照護與技術傳承機會，延續經驗與專業。

志聖日前也舉辦60周年家庭日，逾800名員工及眷屬參與，並加發4,000萬元獎金感謝同仁。公司表示，將持續投入人才培育及友善職場措施，支持員工在不同人生階段安心發展。