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志聖獲勞動部2026工作生活平衡獎 祭員工生育獎勵第二胎15萬元等

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
志聖獲勞動部2026工作生活平衡獎 祭員工生育獎勵第二胎15萬元等。圖／公司提供
志聖獲勞動部2026工作生活平衡獎 祭員工生育獎勵第二胎15萬元等。圖／公司提供

志聖（2467）2日榮獲勞動部「2026年工作生活平衡獎」大型企業組「友善家庭獎」。本屆共有216家企業參選，歷經專家學者初審、實地訪視及決審，最終評選出44家獲獎企業，獲獎比例約兩成。志聖以「從成家到退休，志聖一路相伴」的全職涯照顧制度脫穎而出，為創立60周年增添重要里程碑。志聖以「友善家庭藍圖」串連新婚、生育、育兒、教育、健康及退休六大人生階段。提供第二胎15萬元、第三胎以上30萬元生育獎勵，並推動彈性工時、育嬰留停復職協助及員工子女照顧空間，減輕家庭照顧負擔。

志聖表示，半導體設備產業的競爭不僅在於技術創新，更在於人才的長期培育與傳承。一家值得年輕世代投入的企業，除了提供專業成長舞台，更應支持員工在人生不同階段安心發展，讓工作與家庭不再是二選一的難題。

在人才培育方面，志聖設有新人輔導員制度，協助年輕員工適應職場；並結合大學資源辦理機器人營、升學輔導及暑期實習，讓員工子女從探索興趣到接觸職場，都有企業陪伴。對中高齡員工則提供健康照護與技術傳承機會，讓經驗成為下一代人才成長的養分。

適逢60周年，志聖日前舉辦逾800名員工及眷屬參與的家庭日，並加發4,000萬元獎金感謝同仁。志聖強調，企業最珍貴的資產始終是人。學校培育人才，企業則有責任讓人才持續成長、安心成家、長久發展。 此次榮獲中央肯定，不僅是友善職場的成果，更是志聖持續投入人才永續的重要承諾。

志聖獲勞動部2026工作生活平衡獎 祭員工生育獎勵第二胎15萬元等。圖／公司提供
志聖獲勞動部2026工作生活平衡獎 祭員工生育獎勵第二胎15萬元等。圖／公司提供

志聖獲勞動部2026工作生活平衡獎 祭員工生育獎勵第二胎15萬元等。圖／公司提供
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志聖獲勞動部2026工作生活平衡獎 祭員工生育獎勵第二胎15萬元等。圖／公司提供
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勞動部 志聖 生育

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