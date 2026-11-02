Airbus資深副總裁Greg Ombach將出任輝能獨立董事

全球次世代電池領導企業輝能科技宣布，任命 Airbus 資深副總裁 Grzegorz（Greg）Ombach 博士加入公司董事會。該任命將於 ProLogium 與 Translational Development Acquisition Corp.（那斯達克股票代碼：TDAC）先前公布的企業合併交易完成後正式生效。此舉將進一步強化董事會的產業專業性與治理能力，支持公司下一階段的全球商業化發展。

Ombach 擁有逾 25 年橫跨航太、電池、汽車、半導體及先進科技的全球產業經驗，職涯長期聚焦於如何將突破性科技從研發與工程階段，進一步轉化為可規模化的產品、商業模式與全球市場機會。他曾在歐洲、美國及亞洲擔任科技與產業領導職務，經驗涵蓋先進科技策略、電池高量產、技術授權、新事業發展與全球商業化。

此外，他目前正進修法國歐洲工商管理學院（INSEAD）的國際董事課程（International Directors Programme），進一步深化其在有效董事會治理及長期價值創造方面的專業能力。

Ombach 現任 Airbus 資深副總裁暨顛覆性研究與科技主管，負責推動下一代航空科技、前瞻技術策略及創新投資組合，致力於將突破性科技轉化為具備產業應用潛力的創新成果。他曾代表 Airbus 推動與 Toshiba 在超導技術領域的合作，共同探索 2MW 級超導馬達於未來航空電力推進系統的應用潛力，展現其在前沿科技發展、跨產業合作及下一代電氣化領域的策略領導能力。

隨著電氣化從汽車加速延伸至航空、機器人及其他高性能應用，電池技術正成為推動新一代產業創新的關鍵。這些領域不僅對能量密度與安全性提出更高要求，也更加重視系統可靠性、製造一致性及規模化量產能力。輝能長期深耕次世代電池技術與先進製造工藝，持續累積技術驗證與產業化成果。

加入 Airbus 前，Ombach 曾任德國汽車科技企業 Dräxlmaier Group 執行副總裁，負責集團策略、創新及電池系統事業，在高性能車用電池系統的產品開發、產業化及規模化量產方面累積深厚經驗，其中包括 Porsche Taycan 所採用的 800V 高性能電池系統等重要量產專案。

更早之前，Ombach 曾任 Qualcomm 全球副總裁暨總經理，負責先進汽車科技的技術授權與商業化業務，並曾於 Siemens VDO、Continental 及 Brose 等全球汽車與科技企業擔任重要職務，累積橫跨技術創新、產業合作及全球市場發展的豐富經驗。

從高性能電池系統的產業化與量產，到先進科技授權及下一代航空創新，Ombach 的跨產業實戰經驗，將為輝能推進全球製造規模化、深化客戶合作，以及探索航太等高價值應用市場，提供重要的策略視野與產業洞察。

輝能創辦人暨執行長楊思枏表示，他始終相信，突破性電池技術的真正價值，最終必須透過穩定一致的製造能力、具競爭力的成本，以及客戶的實際採用才能充分實現。憑藉輝能多年來累積的技術與製造實力，輝能正持續拓展全球商業布局，致力於建立具備長期競爭力與持續成長潛力的事業。

楊思枏指出，Greg 擁有橫跨電池產業化、技術商業化及下一代航空創新的豐富經驗。他不僅深刻理解高性能應用對安全性與可靠性的嚴格要求，也熟悉將技術從工程開發推進至規模化量產所需的執行能力與紀律。隨著輝能持續推進全球營運布局，他的跨產業視野將為公司帶來寶貴的策略洞察。