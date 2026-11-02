華洋精機 跨足先進封裝及晶圓量測市場

AI、高效能運算（HPC）及先進封裝需求快速成長，推升半導體產業對高精度量測設備的需求持續攀升。華洋精機（6983）攜手蔡司（ZEISS），共同合作推出高精度量測設備COSMA-M，瞄準光罩、先進封裝及晶圓量測市場，協助客戶提升製程控制能力與良率表現。

COSMA-M 整合華洋精機在精密機械設計與自動化系統整合的技術優勢，以及蔡司高階光學量測系統的核心能力，可提供奈米級量測精度，量測穩定度達3 Sigma小於3奈米，滿足先進製程對高精度量測的嚴苛需求。COSMA-M開發初期原以CD Overlay量測市場為目標，經深入討論及市場評估後，最終將產品定位聚焦於先進封裝領域的晶圓量測與檢測應用。隨著CoWoS、CoPoS、SoIC等先進封裝技術快速發展，以及製程持續朝微縮化演進，量測設備已成為影響晶片良率與生產效率的重要關鍵環節，市場普遍看好量測與檢測設備將成為半導體設備產業的重要成長動能。

COSMA-M應用涵蓋DUV光罩線寬量測、先進封裝元件檢查及量測、TGV製程孔徑量測，以及CPO製程元件與Fiber Array Pitch（光纖陣列間距）等精密尺寸量測。

華洋精機今年因出貨量減少，累計前三季合併營收2.08億元，年減14.9%。