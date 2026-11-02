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旺宏 sNOVA 獲 IEEE 里程碑認證 成台灣半導體公司首例

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導
旺宏董事長吳敏求代表公司接受IEEE里程碑認證。公司／提供
旺宏董事長吳敏求代表公司接受IEEE里程碑認證。公司／提供

記憶體廠旺宏（2337）自主開發的工業生產優化平台sNOVA，獲得電機電子工程師學會（IEEE）里程碑認證，成為台灣首家獲此殊榮的半導體公司。董事長吳敏求今（2）日表示，這套結合統計學與半導體製造知識的系統，協助旺宏提升品質，也帶動台灣晶圓廠導入數據分析與生產自動化。

IEEE今日舉行頒授儀式，由2026年候任主席Jill Gostin來台頒發認證獎牌予吳敏求，國科會主委吳誠文亦出席見證。這項認證表彰sNOVA對工程資訊運用及半導體製造的貢獻。

sNOVA由旺宏於1989年至1997年間開發，透過工程數據分析，縮短異常產品調試時間、降低製造成本、提升產品品質，並提高生產設備製程參數自動調整的精準度。旺宏表示，這套系統率先運用人工智慧與大數據技術，推動半導體製造數位轉型。

吳敏求回顧，1989年從美國矽谷號召40多位資深工程師返台創立旺宏，為了與日本公司競爭、提供客戶更高品質的產品，公司首創在半導體晶圓廠聘雇統計學專家，結合統計方法與製造經驗開發sNOVA，並打造全球首座無紙化半導體晶圓廠。

他指出，sNOVA協助旺宏將產品不良率衡量指標，由PPM（百萬分之一）推進至PPB（十億分之一）等級。這套系統後來也獲台灣其他一級半導體晶圓廠陸續跟進採用，提升晶片良率與品質，帶動供應鏈自動化。此次獲得認證，代表台灣在世界科技發展史上占有關鍵地位。

Jill Gostin表示，sNOVA革新工程資訊的運用與管理，協助工程師理解複雜資訊、做出更智慧的決策。將工程數據轉化為有意義洞見的核心理念，至今仍是創新的基石，也展現旺宏團隊在新技術普及前，即預見需求並投入資源的前瞻性。

吳誠文強調，旺宏率先運用統計方法提升製造效率、可靠度與良率，相關經驗也隨人才交流逐步擴散至產業。他認為，當AI晶片在台灣製造，台灣便有機會更早掌握其應用與優勢，進一步將先進AI導入製程。

吳敏求表示，旺宏目前追求成為「護人神山」，希望透過半導體技術支持醫療產業，開發救人助人的產品，讓科技在創造經濟價值之外，也能造福社會。

旺宏 半導體 吳敏求

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