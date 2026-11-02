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蔡篤昌：找台積電生活圈展店 大全聯不再開量販店

中央社／ 台北2日電
全聯福利中心總經理蔡篤昌（左）2日出席「左流右新 護肺顧心」記者會，與衛生福利部次長莊人祥（右）合影，呼籲民眾接種流感及新冠疫苗。中央社
全聯福利中心總經理蔡篤昌（左）2日出席「左流右新 護肺顧心」記者會，與衛生福利部次長莊人祥（右）合影，呼籲民眾接種流感及新冠疫苗。中央社

全聯總經理蔡篤昌表示，今年前10月業績較去年同期成長，但增幅不大，超市店數將朝1280家推進，但適合展店地點越來越少，市場漸飽和，未來不再新開量販店型。全聯正尋找台積電員工生活圈的展店機會，主要看好消費力強勁，目前台積電進駐的高雄、台南都會持續尋找據點。

蔡篤昌今天出席「左流右新 護肺顧心」記者會，會後接受媒體訪問，談及全聯實體展店及線上通路布局。他說，今年全聯店數目標約1280家，預期可朝目標邁進，但現在展店難度提高，因符合需求的地點減少，超市市場確實也面臨飽和。

不過他觀察，在許多工業區周邊的全聯門市生意都不錯，原因包括移工及工業區工作者上下班時間較不固定，下班後能在附近採買具有便利性。

先前蔡篤昌受訪時曾表示，會找尋台積電相關聚落進駐全聯，他今天表示，因台積電規模大、員工消費力強，隨各地設廠，不只是工廠形成聚落，員工居住地也形成生活圈，進一步帶動周邊房地產及消費需求，形成「台積電效應」。

他表示，全聯正在尋找台積電相關生活圈的展店機會，包括高雄、台南等地都有評估，但當地租金已經上揚；新竹台積電周邊可以開設超市的店面則多半面積較小，既有門市生意雖好，但要找到更大面積據點並不容易。

蔡篤昌指出，超市要創造高業績，除人口與消費力外，店面規模也是重要條件，但人口稠密區域，大面積店面難取得，是全聯持續展店的限制。

至於量販事業，蔡篤昌表示，大全聯未來不再新開量販店。他指出，大型量販店需要較大面積，租金及營運成本高，同樣是合適據點難尋。

除了實體展店之外，全聯也會強化線上通路。蔡篤昌表示，今年全電商與小時達業績持續成長，可望創歷史新高。

他說，全聯當初堅持發展自營「小時達」，是考量第三方外送平台在台投資可能受到國際營運策略影響，因此必須發展自營平台；就消費者透過全聯小時達、Uber Eats及foodpanda等3個管道下單的業績結構來看，過去自營小時達排名第3，之後升至第2，目前業績占比已超越另外兩個外部平台。

全聯 量販店 大全聯

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