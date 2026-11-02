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詹文男 X 周維果 自駕車何時才可以真正上路？

經濟日報／ 記者陳佩嘉／台北即時報導
數位轉型學院院長詹文男於《大師543》專訪財團法人車輛安全審驗中心執行長周維果，從智慧車輛上路、沙盒試驗、軟體更新到資安風險，解析台灣發展無人載具必須跨越的治理關卡。數位轉型學院／提供
數位轉型學院院長詹文男於《大師543》專訪財團法人車輛安全審驗中心執行長周維果，從智慧車輛上路、沙盒試驗、軟體更新到資安風險，解析台灣發展無人載具必須跨越的治理關卡。數位轉型學院／提供

當AI、感測器與車聯網加速改寫交通樣貌，自駕車能否真正走進日常，關鍵不只在車子會不會開，更在安全制度能否跟上。數位轉型學院院長詹文男於《大師543》專訪財團法人車輛安全審驗中心執行長周維果，從智慧車輛上路、沙盒試驗、軟體更新到資安風險，解析台灣發展無人載具必須跨越的治理關卡。

周維果指出，車安中心是交通部監管的財團法人，協助建構車輛領牌前與上市後的安全管理。前者包括安全法規研訂、型式審驗與量產品質一致性確認；後者則涵蓋瑕疵召回及新車安全評等。TNCAP以0至5顆星呈現車型安全表現，讓消費者在符合法規的基本門檻之外，也能有更具公信力的選購依據。

對無人載具而言，終點仍是取得正式號牌、進入一般道路。但自駕系統必須在真實交通環境中累積資料與驗證，試驗車卻可能暫時不符合既有駕駛行為或車輛設備規定。因此，創新試驗制度可在審議後提供必要的法規豁免或排除，讓團隊以試車牌進行測試；一旦轉入正式營運，仍須回到完整的安全檢測與審驗要求。

詹文男指出，無人車的挑戰不在於實驗室中的單次成功，而在於面對複雜道路情境時，能否持續安全、穩定地完成任務。周維果以國際案例提醒，即使是外界熟悉的自動叫車服務，也多是在特定區域、經主管機關核准後試營運。試驗的價值不只是驗證車輛技術，更是從實際載客、營運與異常情境中找出問題，逐步擴大適用範圍。

他特別強調，市面上多數車輛仍屬Level 2輔助駕駛。系統雖可協助定速、煞車或車道維持，駕駛人仍必須注意前方路況並承擔駕駛責任，不能把輔助功能誤認為自動駕駛。台灣已就Level 3車輛技術準備相關規範，並持續推動駕駛行為與更高自駕等級的法規調適；技術進步不應被過度宣傳，公共安全也不能等待事故後才補課。

AI與OTA軟體更新，則讓車輛安全從「出廠前的一次檢驗」走向全生命周期管理。周維果表示，車輛功能可在出廠後透過軟體或韌體更新改變，更新是否影響既有安全性能、是否可能遭駭客遠端入侵，都必須納入管理與驗證。即使符合當下標準，若日後出現資安漏洞或安全瑕疵，車廠仍須負起召回與修正責任。

面對技術與制度的競賽，周維果提出「接軌國際、驗證在地」兩項原則。車輛法規需要與國際標準調和，協助產業拓展市場；但自駕車也必須理解台灣特有的道路標線、混合車流、天候、事故樣態與使用習慣。詹文男認為，台灣複雜而高密度的交通環境，正可成為自駕技術與安全驗證的嚴格考場。

周維果呼籲，政府應提供足夠的場域與資源，讓產業發展技術；主管機關則須提前完成必要法規的增修與溝通。自駕車不是把駕駛責任交給演算法而已，而是技術、法規、資安與社會信任必須同步成熟。完整訪談內容，敬請鎖定《大師543》詹文男與周維果的精彩對談。

財團法人車輛安全審驗中心執行長周維果。數位轉型學院／提供
財團法人車輛安全審驗中心執行長周維果。數位轉型學院／提供

自駕車 詹文男 車聯網

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