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旺宏sNOVA獲IEEE認證 為台灣半導體生產奠定基礎

中央社／ 台中2日電

記憶體廠旺宏37年前開發sNOVA技術，實現半導體生產流程無紙化，促進半導體產業供應鏈自動化，並使台灣成為全球半導體生產基地，旺宏獲得IEEE Milestone認證，為國內首家獲認證的半導體廠。

IEEE亞洲固態電路會議2026（A-SSCC）今天舉行開幕式，IEEE總會2026候任主席高斯丁（Jill Gostin）會中頒發IEEE Milestone認證銅牌予旺宏董事長吳敏求，國科會主委吳誠文到場致意。

吳敏求說，他在37年前自美國回台灣創辦旺宏，當時日本居全球半導體主導地位，世界前10大半導體廠中有6家是日本公司，主要是因為自律性強，能夠把製造工藝做到極致。

吳敏求表示，盡可能消除人為的不確定性，才能與日本公司競爭。旺宏開發了第一條利用電腦技術的半導體生產線，並延攬統計學家，共同開發出sNOVA技術。

IEEE指出，旺宏sNOVA優化平台，實現了半導體生產流程無紙化。這項新方案帶來了顯著突破，包括縮短生產調試時間、降低晶圓製程成本、提高產品品質以及自動精確調整生產機器的製程參數。促進半導體產業供應鏈自動化，並使台灣成為全球半導體生產基地。

吳敏求說，這一成果讓旺宏擁有高良率，如今旺宏在航太及醫療等眾多要求高品質的領域中居主導地位。這項技術正是人工智慧發展的基礎，因為可以用這項技術開發電路並使其正常運作。

IEEE於1983年設立了IEEE Milestone計畫，旨在表彰IEEE相關領域的重大技術成就，至今全球已有超過170個里程碑獲得批准。台灣廠商台揚的可攜式衛星通訊終端於2023年12月獲認證。

旺宏 吳敏求

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