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逾八成企業擬增資安預算 AI成優先投資重點

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
資誠智能風險管理諮詢公司董事長張晉瑞。記者蘇健忠／攝影
資誠智能風險管理諮詢公司董事長張晉瑞。記者蘇健忠／攝影

AI成為企業資安首要課題，防護準備卻仍不足。PwC發布《2027全球數位信任洞察報告》指出，50%受訪資安主管認為，企業對「針對AI系統發動的攻擊」最缺乏準備。84%受訪者預期增加資安預算，58%安全主管將AI列為主要投資項目。

調查涵蓋71個國家與地區、3,934位企業高階及資訊主管。除AI攻擊外，企業準備不足的威脅依序包括雲端威脅、第三方資料外洩及勒索軟體。隨著AI能找出未知軟體漏洞，並在極少人力介入下發動攻擊，防禦壓力持續升高。

資誠智能風險管理諮詢公司董事長張晉瑞表示，企業導入AI應兼顧速度與安全，資安最終目標是在遭受攻擊時，仍能維持業務運作。AI帶來新風險，也提供強化防禦的機會，企業須同步建立信任與控管能力。

資料保護仍是明顯缺口。七項關鍵資料風險管理措施中，企業平均僅落實三項，全部落實者只有5%，低於去年的7%。調查也顯示，51%受訪者將資料保護與信任列為資安支出的首要考量，反映企業擴大運用AI前，仍須補強資料基礎。

企業也開始運用AI防禦，優先用於威脅偵測與警示、詐騙偵測，以及網路釣魚偵測與應變。不過，僅22%願意讓AI未經人工審核，自主執行完整防禦。技術可靠性、決策責任歸屬及員工監督能力，都是提高AI自主程度的阻礙。

量子運算風險同樣值得關注。目前僅21%企業已推動量子安全措施，49%尚未開始準備。由於相關部署需耗費數年，企業應及早因應未來量子電腦可能破解現行主流加密技術的風險。

張晉瑞建議，企業應將資安納入決策、明確劃分責任，盤點維持關鍵營運所需能力，並強化資料保護、第三方風險管理及人機協作，讓安全成為創新與成長的基礎。

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