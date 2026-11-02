升級配備還能當股東？華碩購機抽「百股股票等值現金」

升級裝備還有機會當上華碩（2357）股東？即日起至12月13日，限時推出「華碩年末Fun大招，從入手到入股」購機活動，凡購買指定ASUS、ROG電競筆電、桌機、ASUS AiO或ASUS Pad等並完成線上登錄，就有機會抽中「華碩股票100股等值現金 」！無論是提升工作效率、添購學習利器，或升級電競重裝，再拼一波股東級年末大禮，讓換機好運一起入袋。

好康不只拚手氣，華碩同步祭出多重購機回饋。凡購買特定ASUS、ROG機種，即可透過MyASUS兌換Google AI Pro、Plus3個月方案；選購搭載NVIDIA GeForce RTX 5060以上顯示卡或RTX Spark晶片的特定機種，再加贈地端AI軟體Armor EdgeAI，為工作、學習與創作增添助力。

此外，購買ASUS Zenbook全系列筆電，登錄送1,000元電子禮券；ASUS Vivobook S系列指定機種贈HOLO+FACE韓式證件照（價值約1,000元），高通處理器指定機種則享500元電子禮券。ASUS ProArt RTX Spark指定筆電加碼送27吋專業螢幕。電競玩家也有專屬好禮！選購ROG指定電競桌機，登錄就送潮流ROG Archer側背小包；購買TUF Gaming特定桌機更享雙重好禮，ROG Archer側背小包、TUF Gaming桌機造型收納包一次帶回家！更多購機驚喜快趁年末一次解鎖，把好禮通通帶回家！