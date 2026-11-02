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義隆電第3季旺季不旺 稅前淨利創15季新低季減逾8成

中央社／ 新竹2日電

觸控晶片廠義隆電第3季營運旺季不旺，季營收滑落至新台幣22.2億元，季減逾3成；隨著本業和業外收益同步縮水，第3季稅前淨利1.96億元，創15季來新低，季減超過80%。

義隆電表示，第3季為消費性電子傳統旺季，不過，在人工智慧（AI）伺服器需求強勁引發資源排擠，導致部分零組件出現長短料現象，今年第3季整機出貨量下降。

隨著客戶下單動能減緩，義隆電第3季營收逐月滑落，整體第3季營收22.2億元，季減30.7%，營運表現旺季不旺。

義隆電自結第3季營業利益2.96億元，季減57.5%，業外收益同步縮水，影響義隆電第3季稅前淨利1.96億元，為2023年以來新低水準，季減超過80%。

義隆電指出，筆記型電腦市場雜音依然存在，不過，對於企業換機需求及人工智慧個人電腦（AIPC）發展趨勢維持審慎樂觀態度，預期商務機種應可率先受惠，相關產品比重將穩健提升，義隆電持續投入相關技術與產品布局。

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