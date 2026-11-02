義隆電第3季旺季不旺 稅前淨利創15季新低季減逾8成

升級裝備還有機會當上華碩（2357）股東？即日起至12月13日，限時推出「華碩年末Fun大招，從入手到入股」購機活動，凡購買指定ASUS、ROG電競筆電、桌機、ASUS AiO或ASUS Pad等並完成線上登錄，就有機會抽中「華碩股票100股等值現金 」！無論是提升工作效率、添購學習利器，或升級電競重裝，再拼一波股東級年末大禮，讓換機好運一起入袋。

2026-11-02 10:28