蘋果新平價筆電效能躍進 搭載A19晶片、12GB記憶體 鴻海、廣達沾光

蘋果上周高階筆電新品連發，平價市場也再發新作。市場傳出，第二代MacBook Neo預計於2027年上半年推出，相較於現行版的A18 Pro晶片與8GB記憶體，第二代預計升級到A19 晶片搭配12GB記憶體，相關供應鏈鴻海（2317）、廣達（2382）可望受惠。

外媒報導，新一代MacBook Neo則將升級至A19 晶片，搭配12GB記憶體，效能約等同於iPhone 17，推出全新配色；市場曾傳出可能導入觸控螢幕，但以現行市況來看機率很低。

市場最關心的價格部分，在晶片與記憶體都提升等級和容量、加上前代產品已經漲價，第二代產品售價勢必高於初代產品的599美元（約新台幣1.9 萬元）。

第一代MacBook Neo今年3月剛上市時售價19,900元起跳，「甜甜價」震撼市場，但僅僅幾個月，最新價格已來到23,900元起，且記憶體價格持續居高不下，價格還有繼續上漲可能。蘋果先前表示，記憶體等零組件價格持續上漲，成本壓力攀升壓不住，今年從平價的MacBook Neo到高檔的iPhone 18 Pro都一起漲。

蘋果今年6月調漲MacBook Neo價格，從19,900元起提高至22,900元起，近期再漲1,000元，256GB版本來到23,900元、512GB版本則為26,900元，自推出以來累計漲價4,000元。

研調機構Counterpoint Research統計，2026年第3季全球PC出貨量年減21%至5,700萬台，前五大品牌出貨量相比去年同期皆下滑，蘋果當季出貨560萬台，雖然年減11%，市占率卻由去年同期的8.7%提升至9.8%。主要是MacBook Neo緩衝了出貨量下滑，使蘋果表現優於整體市場。