國軍296億採購案最快年底招標 台美大廠合攻無人艇訂單

國軍296.6億元、1,320艘小型自殺無人艇採購案傳最快年底招標，市場傳出，美國軍工與無人載具大廠大舉來台搶單，積極尋求台灣合作夥伴，籌組跨國團隊。包括Shield AI、Havoc、MARTAC、UFORCE及Seasats等美商紛紛加快布局。

雷虎（8033）攜手美國國防科技獨角獸Shield AI，台船（2208）結盟Havoc，兩家公司均將從技術合作延伸至海上驗證、在地生產，台美軍工聯手搶標布局加速成形。

其中，雷虎與Shield AI已完成海上自主協同驗證，台船與Havoc則規劃推動無人艇在台製造及維保。美商不再只以整機銷售爭取訂單，而是尋求結合台灣造船、精密機械及資通訊產業，建立符合軍方需求的在地供應鏈。

據了解，這波台美軍工合作熱潮，隨今（2）日台南安平港邊動態演示，以及從明天（3日）至5日台灣海洋科技暨無人載具展登場，進一步升溫。美國共17家相關單位參展，並有台美業者規劃簽署合作備忘錄（MOU），從技術交流、商務媒合到共同開發，積極為年底可能啟動的軍方標案暖身。

其中，今日海上動態展示，由雷虎、直域科技、知洋科技，及美國MARTAC、UFORCE、Seasats、Lorien Dynamics，英國Sonardyne及新加坡BeeX等企業參與，直接展示無人載具在實際海域的操控、自主航行及任務執行能力。

雷虎將展出「海鯊600」，美商MARTAC帶來T24無人艇，UFORCE則展示MV7。值得注意的是，直域科技STR8無人艇已與高雄船廠合作製造船體，MARTAC的T24也有台灣船廠參與製造案例，凸顯美國無人載具技術結合台灣本土製造，已具備實際合作基礎。

雷虎與Shield AI的結盟尤其受到矚目。雙方今年5月簽署合作備忘錄，7月在屏東完成海鯊600、800搭載Hivemind自主系統的海上協同驗證，展現多艇自主航行、目標辨識與協同監控能力。雷虎總經理蘇聖傑更針對軍方採購案表態「早已準備好了、絕對不會缺席」，展現搶單企圖心。

台船則與Havoc於9月建立合作關係，結合美方自主控制技術與台船造船、量產及維保能力，規劃在台生產新型無人艇。此次除展示自主研發的「奮進魔鬼魚」，3日也將與Havoc進行台美跨洋連線，展示多艘無人艇遠端控制、自主航行及避碰技術，進一步驗證跨國技術整合能力。