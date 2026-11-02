聯電多張王牌助攻 建立優勢

聯電光通訊接單報捷，業界分析多張王牌助攻，包括結合旗下聯穎光電的光電製造經驗、國際技術授權及12吋晶圓代工實力，建立橫跨光子積體電路（PIC）、薄膜鈮酸鋰（TFLN）及先進封裝的完整技術布局，搶占AI高速光互連商機。

聯電光通訊技術布局主要分為兩條路線，一是以新加坡12吋晶圓廠為核心的矽光子PIC平台，另一條則是以聯穎光電為重要技術與量產基礎，攜手國際合作夥伴推進TFLN平台。

聯穎光電是聯電（2303）全資子公司，過去已累積光電元件及特殊材料晶圓代工經驗，成為集團跨入新世代光通訊的重要支柱。

法人點出，聯電布局12吋平台，有利擴大量產規模、降低單位製造成本，並提升製程一致性。

隨著背後兩張王牌助攻，聯電不必與先進製程晶圓代工廠正面競逐最小線寬，而是以光電整合、特殊製程及量產能力建立差異化優勢，法人看好，光通訊產品產品均價（ASP）及技術門檻提升，聯電有望藉此提高特殊製程營收比重，打造新的獲利成長空間。