台灣矽晶圓三雄先行擴產 趕上這波商機

半導體矽晶圓市場春燕提前報到。業者透露，AI推動先進製程需求強勁，矽晶圓市況比預期強，現階段客戶拉貨力道優於預期，原定今年底拉完的貨現在已提前拉完，部分原本要在2027年初出貨的訂單也提早一季開始拉貨，新接訂單報價「漲定了」。

2026-11-02 02:12