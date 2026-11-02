台灣矽晶圓三雄先行擴產 趕上這波商機
半導體矽晶圓進入景氣循環周期回升階段，台灣矽晶圓三雄環球晶（6488）、台勝科（3532）與合晶（6182）先前陸續投入擴增產能行列，新增產能也趕上新一波半導體擴張商機。
環球晶陸續在日本、美國德州與密蘇里州、義大利等廠區擴產，尤其德州12吋新廠第一期月產能約達30萬片，密蘇里州12吋新廠可供應射頻絕緣體上矽（RF-SOI）與矽光子產品，因應美國製造政策帶來的商機。由於在美國擁有12吋矽晶圓新廠，「美國製造」優勢讓環球晶獲得國際大廠青睞，日前與美光簽訂十年長約，是環球晶有史以來所簽訂合約時間最長、總金額最大的合約。
台勝科已興建雲林麥寮12吋新廠，目前滿載運轉，帶動營運火熱。
合晶桃園龍潭廠12吋月產能約4萬片，二林廠預計今年底12吋月產能將達2萬片，規畫明年中再擴增到10萬片。中國大陸廠區方面，鄭州廠一期12吋月產能4萬片，鄭州廠二期擴產如火如荼進行中，預期鄭州廠二期今年底12吋月產能約2萬片，明年中可進一步達7.5萬片。因應後續擴產需求，合晶董事會已決議購置機器設備投資計畫案，購置廠務設施及機器設備，預計相關資本支出額度為159.5億元之內。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。