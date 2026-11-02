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聯電產能塞爆 婉拒三星急單
市場近期傳出三星因智慧手機銷售優於預期，日前緊急向聯電（2303）追加上萬片OLED面板驅動IC投片量，但聯電考量產能接近滿載，「婉拒」三星訂單，凸顯成熟製程晶圓代工供需結構翻轉，聯電連重量級客戶三星想臨時卡位產能都碰壁。
消息人士指出，三星先前研判智慧手機受制於記憶體缺貨大漲價，以及全球通膨壓力仍大等因素，取消原定在聯電高達上萬片的OLED驅動IC投片量。但近期手機銷售優於預期，新款折疊機人氣旺，三星需要更多OLED驅動IC以因應手機出貨，回頭找聯電想已取消的上萬片產能「要回來」，但相關產能早已被其他廠商補上。聯電考量既有產線已排定其他客戶訂單，無法臨時調整生產排程，據傳「婉拒」三星的急單。
業界認為，全球晶圓代工市場出現結構性變化，部分成熟製程產能轉趨緊俏，代工廠接單選擇權提高。
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