Meta傳打造人形機器人 所羅門、盟立、亞光等躍市場焦點

美國科技媒體The Information報導，Meta正與大陸機器人新創傅利葉共同打造一款人形機器人「Max」，雙方僅用三個月時間做出Max的原型，已經在開發第二個版本。

此前，特斯拉積極強化Optimus量產，輝達執行長黃仁勳也力推機器人，隨著Meta傳出打造人形機器人產品，掀起業界新話題，所羅（2359）門、盟立（2464）、亞光（3019）等台灣機器人相關概念股有望再次成為市場關注焦點。

法人指出，盟立旗下子公司盟英目前擁有自製精密諧波減速機等機器人關鍵技術，這類減速機是機器人達成精準定位的神經中樞，滿足靈巧手輕量化要求，有望成為供應鏈的一員。

亞光積極布局人形機器人視覺感測市場，打造「機器人之眼」。亞光董座賴以仁日前表示，人形機器人應用將聚焦臉部高難度的鏡頭。

Meta積極切入機器人相關領域，投入數十億美元開發結合Llama模型與感測器的「通用機器人軟體平台」。

The Information報導，Max重量約48公斤，高約150公分，搭載輝達Jetson Thor平台，雙方尚未證實這項消息，若成真，將是北美四大CSP當中，第一家自主開發人形機器人終端產品的廠商。Meta首席技術官Andrew Bosworth將Max定位Meta智能體AI Muse的「物理化身」。

傅利葉智能成立於2015年，總部位於上海，有別於多數依賴創投輸血、從純演算法或實驗室切入的新創公司，傅利葉採取「醫療康復造血 ＋ 通用人形機器人升維」的雙輪驅動模式，先從醫療外骨骼領域，建立全球超過3,000家醫院的穩定現金流與高毛利基礎，再將累積十年的「高精度力回饋」與「自研執行器」技術轉移至雙足人形機器人（GRx 系列），成為Meta等國際科技巨頭在硬體開發領域的關鍵夥伴。

兩者強強聯手，Meta擁有強大的軟體平台以及海量算力資源支撐，傅利葉在硬體上有技術護城河，自主研發的FSA 一體化執行器，整合無框力矩馬達、諧波減速器、驅動器與雙編碼器具備高功率密度與優異的抗衝擊柔順控制能力，能讓機器人完成許多高難度動作。