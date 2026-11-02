對陸半導體出口 經濟部：研議擴大管制

綠委提案增訂《貿易法》第十三條之二，明訂「特定積體電路、半導體晶圓關鍵材料、零組件及製造設備」，未經許可不得輸出至中國大陸；簡言之，亦將上述項目列入「戰略性高科技貨品」管制範圍。經濟部表態正在研議擴大管制範圍，並對立院修法表示尊重。至於對產業影響則有待觀察。

根據立委提案，增訂《貿易法》第廿七條之三，違反上述規定，將處十年以下有期徒刑，得併科五百萬元以上一千萬元以下罰金。經由第三地轉運、轉售或其他迂迴方式，將特定積體電路、半導體晶圓關鍵材料、零組件及製造設備最終輸往大陸地區者，亦處相同罰則，並且沒收犯罪所得財務。

立法院經濟委員會今日召開增訂《貿易法》第十三條之二、及第廿七條之三公聽會。立法意旨是今年發生如美超微等疑似走私或轉運晶片至中國大陸事件，形成「製造設備不能去、但其他關鍵晶片或衍生零組件卻能去」的現象，因此主張有必要將「特定積體電路、半導體晶圓關鍵材料、零組件及製造設備」直接入法管制。

對此，經濟部長龔明鑫在今年七月詢答表示，現今地緣政治環境已與先前大不同，經濟部將重新、全面盤點現行我半導體晶圓製造設備限制出口到中國之規定；至於明訂擴大對中國出口管制，因及產業權益，仍需跨部會共同研議評估。

近期針對立委提案增訂《貿易法》第十三條之二，經濟部態度愈趨明朗。經濟部國際貿易署表示，貿易法第十三條授權主管機關公告貨品出口管制清單及管制地區，經濟部刻正依相關法律授權，硏議擴大管制先進半導體之作法；對於立委依職權提案修正貿易法，也予以尊重。換言之，經濟部不反對增訂，包括第十三條之二及第廿七條之三。

中經院第一所所長劉孟俊表示，此項修法應是與盟友合作的大戰略；回應美國關切，希望所有夥伴國家能對中國大陸採取圍堵性作為，這是宣示性政策。惟產業布局全球化，這項對中國大陸晶片出口相關管制措施也只能說是「儘量」，執行面上仍會力有未逮。

根據立委提案，新增《貿易法》第十三條之二，明定特定積體電路、半導體晶圓關鍵材料、零組件及製造設備未經許可不得輸出至大陸；以及受大陸地區實質控制、指示或為其利益從事規避行為之特定國家、地區、法人、團體或其他機構及個人之清單，最後仍由經濟部公告之。