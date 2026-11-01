智慧經營／台鎔科技董事長陳麗麗營運思維 圍繞三支柱

走進傳統印象陽剛味十足的環保廢棄物處理領域，女性董事長的身影在業界向來屈指可數。身為七年級世代的的台鎔科技（6947）董事長陳麗麗接掌營運之初，面對未知的化學配方與複雜產線，不以既有框架自我設限，而是將女性重視細節、善於同理傾聽的特質，轉化為獨樹一幟的現場管理哲學。

親臨現場 掌握實況

她的核心經營思維，便始終圍繞在「親臨現場」、「跨部門共識」與「工安零容忍」三大支柱，在巨大設備與繁複流程中，構築出兼具剛性紀律與柔性同理的領導架構。

廢棄物處理每天都面對未知的變數，成分各異的化學溶劑進廠，稍有不慎就會損傷設備。學商出身的陳麗麗深信管理不能只坐在辦公室看報表，為了摸透技術痛點，她親赴第一線尋求答案。

接任初期，她趁著停爐降溫，把自己當成超級瑪利歐，親自鑽進內徑三公尺、水平橫置的長管狀爐體深處，貼近觀察耐火泥龜裂剝落的痕跡。

這段經歷讓她深刻理解基層廠務同仁的作業難處，唯有掌握現場真實樣貌，才能在各部門之間建立橋梁，促使業務端篩選料源、實驗室微調混燒配方，以跨部門共識提升設備穩定度與稼動率。

那段剛接手、全心投入摸索產線的歲月，身兼企業經營者與多個孩子母親的陳麗麗，每天步調緊湊，常忙到深夜返家孩子都已熟睡。

談及那段蠟燭兩頭燒的日子，最讓她印象深刻的，是當時就讀幼兒園的二兒子在上學出門前，總會靜靜的跑來她身旁躺個十分鐘，把握短暫的母子相處時光，隨後她又得立刻切換身分，投身嚴謹的決策現場。

尊重專業 凝聚共識

隨著營運步入正軌，陳麗麗在日常領導上極為重視專業共識。夏季廠區高溫炎熱，現場同仁在無空調環境下揮汗作業，她原想引進降溫風扇背心改善環境，卻因內置行動電源在揮發性溶劑區有起火風險，被工安主管攔下。

陳麗麗未以資方立場強推，而是接納專業評估，先以提供飲品與防中暑宣導替代，直到近年出現合規防爆規格才重啟評估。她強調，工安容不得一次閃失，管理者的價值在於凝聚各職能共識，而非單向發號施令。

除了嚴格把關安全，陳麗麗更採取主動投資員工的育成策略。台鎔推動廢熱轉蒸氣循環系統，亟須甲級鍋爐專業證照，她不只要求同仁考照，更主動由公司出資包班、把專業師資請進廠內授課，並設定考取便加發獎金的獎勵機制。

在她看來，即使員工未能一次過關，受訓過程也已厚植專業素養；管理者的職責不是被動要求成果，而是鋪好學習資源，讓組織與同仁在共同成長中形成良性循環。

從親鑽爐膛找答案的實踐力、對工安零容忍的理性堅持，到陪伴同仁成長的溫暖包容，陳麗麗以兼具專業紀律與人本關懷的經營管理哲學，帶領台鎔在剛性的環保產業中走出穩健步伐。