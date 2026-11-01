AI變現疑慮 葉俊顯：台灣以硬體為主、即便衝擊也屬短暫

AI投資變現能力引爆市場疑慮，美國科技股重挫。國發會主委葉俊顯認為，目前應是美國資本市場對AI軟體部分有些擔憂，而以硬體為主的台灣企業在訂單、資金方面都沒問題，因此這只是市場調節過程，即便對台灣有衝擊，也是短暫的。

美國晶片大廠英特爾（Intel）近期因財報展望不佳等因素，30日股價暴跌近3成，Anthropic也傳出上市後可能無法立即取得投資級信用評等，市場對人工智慧（AI）龐大資本支出能否帶來回報的疑慮升溫，美國科技股重挫。

針對這波AI投資疑慮是否可能影響美國科技大廠後續資本支出，進而衝擊台灣半導體供應鏈出口，葉俊顯今天出席活動後受訪表示，近期新興雲端服務業者的現金流比較有一些狀況，至於英特爾、Anthropic雖然也面臨壓力、現金流或許不如以往充裕，但仍可透過發行公司債等多種管道籌措資金，因此這只是短暫現象，且大部分仍集中在軟體部分。

葉俊顯指出，目前應是美國資本市場對AI軟體部分有些擔憂，但即便對台灣有衝擊，也是短暫的。台灣以硬體為主，到今年底、明年底的訂單都沒什麼問題，因此這只是市場調節的過程；台灣企業界賺進很多外匯，相關資金、現金流完全沒問題，大廠也都有財務操作，「不至於影響到我們的硬體這一塊」。

葉俊顯表示，追根究底，大家比較擔心AI與大型雲端服務供應商（CSP）投入大量資本支出、全力發展雲端運算，究竟要如何落地、又能有多大回收效益，這會需要時間驗證，當然也要看實體AI（PhysicalAI）的發展速度，像台積電的工廠已逐漸走向自動化，所需算力也都已安排好。

他說，實體AI主要表現在機器人與自動駕駛，這些應用會需要比較多的算力，若這部分進展快速，雲端服務廠商回收效益的速度也會越來越快，但仍需要時間；不過隨實體AI發展，整體AI向上的趨勢會很明確，只是中間過程市場可能因擔憂算力能否落地、應用廠商是否真的能賺錢，而出現一些波動。

針對台灣今年全年經濟成長率是否能進一步上修，葉俊顯表示，主計總處公布第3季經濟成長概估達14.36%、前3季經濟成長率為14.22%，第4季因去年基期較高，可能會稍微降至6%、7%，但他認為全年經濟成長率12%沒問題，至於是否能超過13%，要看第4季出口成長是否提升。