瑞儀光電投資創生醫電4,000萬元 推動類器官走向標準化智慧製造

「類器官」技術正由實驗室研發邁向標準化製造與產業應用。創生醫電（PlasmonicTron）近期獲得瑞儀光電投資4,000萬元，未來積極推動類器官走向標準化智慧製造，從「做得出來」走向「穩定做出來」。

創生醫電執行長暨共同創辦人吳子珩表示，2026年是誘導性多能幹細胞（iPSC）技術問世20周年，藥物開發與安全性評估也正加速探索非動物試驗與人源模型。類器官能否在穩定品質、培養效率與製造成本之間取得平衡，是技術從研究走向實際應用的重要關鍵。

創生醫電將「類器官自動化製造」與「連續製程品質管理」定位為核心能力，結合微流體控制、長期培養、非侵入式光學監測與AI影像分析，降低對人工操作經驗的依賴，在培養過程累積可追溯的品質數據。公司內部模型測試能夠提高180%的類器官有效分化成功率、縮短60%的分化耗時，呈現提升有效分化表現、縮短類器官製程時間的潛力。

吳子珩表示，創生醫電最早由生物感測與微流體技術起步，逐步累積自動化控制、晶片、成像與生物模型能力；走向類器官智慧製造，除了技術研發，也有賴長期支持的台灣官方部會、法人、學術、臨床、產業與國際夥伴。創生希望站在技術發展前沿，攜手各界把創新成果轉化為可穩定供應的產業能力。

瑞儀光電策略管理發展中心副總經理俞莉蓁分享瑞儀光電的三大願景：引領光學創新、連結世界夥伴、豐富人類體驗。從背光模組、精密光學走向奈米壓印、先進製程、薄膜技術及多元新事業的轉型方向，是業界少數能夠提供研發設計、高端材料，到大量製造一條龍服務的企業，更目標延伸到下一世代的產業，來共創長期價值。瑞儀透過本次策略投資表達對創生醫電團隊及發展潛力的肯定，也期待把精密製造及光機電整合的能力延伸至生命科學領域。