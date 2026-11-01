AI攻擊挑戰 戴爾推量子安全加密技術強化企業資安韌性

戴爾（DELL）進一步擴展旗下資安與韌性解決方案產品組合，涵蓋日益成為攻擊者鎖定目標、同時也是企業維持營運不可或缺的 AI 環境、身分識別系統及基礎架構。此次發布內容包括全新 AI 服務與 PowerProtect 功能、身分識別韌性與託管式威脅偵測服務，以及深化戴爾科技旗下儲存產品組合的整合，並導入全新量子安全加密技術。

現今的網路攻擊不僅會破壞資料，更可能使企業賴以維持營運的關鍵系統中斷。AI 環境匯集大量敏感資料，同時衍生出多數既有資安策略尚未充分因應的新攻擊面，使其成為攻擊者眼中的高價值目標。身分識別平台掌握各項系統與資源的存取權限，卻往往未被納入復原計畫的優先考量。

此外，資安威脅的範圍正持續擴大：現今遭竊取的資料可能被長期保存，待未來量子運算技術使現行加密機制失去效力後再遭解密。面對持續演進的威脅態勢，企業需要制定能因應新興資安威脅的韌性策略。

戴爾科技持續擴展旗下服務產品組合與 PowerProtect 功能，強化 AI 環境的資安防護，並簡化資安韌性管理作業。

Dell AI Factory 安全強化服務協助企業安全部署 Dell AI Factory 基礎架構，使安全控制措施符合企業既有的 IT 與資安標準。戴爾科技專家將評估實體、虛擬及應用程式層，識別可能影響 AI 工作負載的組態風險，並依風險優先程度提出改善建議，以降低安全風險。

AI 韌性維運服務從企業核心業務需求出發，由戴爾科技專家協助識別關鍵 AI 能力，並據此建立相應的復原政策與程序，以確保相關 AI 能力受到妥善保護。戴爾科技亦將依重要性規劃 AI 應用程式的防護措施，協助企業釐清防護優先順序及營運中斷時的復原方式。

PowerProtect AI Assistant 功能透過強化的對話式介面，簡化資產、任務、復原及報告等資安韌性管理作業。主動式每日摘要協助企業及早掌握潛在風險，避免問題進一步擴大；同時，導入人機協作（Human-in-the-loop）審核機制，讓團隊能在執行操作前進行檢視與核准。這些功能有助於企業提升風險辨識與應變效率。

身分識別系統負責管理基礎架構、資料及應用程式的存取權限，由於涉及廣泛的系統與資源，使其成為網路攻擊的高價值目標，亦是企業資安韌性策略的重要一環。

全新 PowerProtect 身分識別韌性功能協助企業還原乾淨且可信賴的身分識別平台副本，涵蓋 Active Directory、Microsoft Entra ID 及 Okta。當資安事件發生時，企業無須手動重新建立存取控制機制，即可將身分識別平台與存取權限還原至未受侵害的可信賴狀態。

戴爾科技亦透過 Dell Managed Detection and Response（MDR）for Identity 提供身分識別威脅偵測服務，針對可疑身分驗證活動、遭入侵帳號及權限濫用等威脅，提供全年無休的監控與應變支援。當系統偵測到特定攻擊模式時，戴爾科技專家可啟動自動化處置措施，協助遏止威脅擴散。

戴爾科技集團資安韌性解決方案副總裁 Simon Jelley 表示，相較於短短幾個月前，企業如今面臨更高的複雜度與風險暴露程度，資安威脅的演變速度也不斷加快。然而，企業仍試圖沿用為過往資安威脅所設計的工具與策略，保護現今的 AI 環境、身分識別系統及基礎架構。戴爾科技憑藉旗下產品組合、專業服務及實務維運經驗，協助企業強化資安韌性，縮小現有防護策略與新興威脅發展趨勢之間的差距。