鴻海搶當全球最大量子電腦製造商！劉揚偉：布局衛星搶攻太空運算

鴻海科技日，集團展示AI伺服器機櫃的垂直整合實力，不僅周產能翻倍，董事長展示劉揚偉接受外媒訪問更大談量子電腦搭配性，他指出，量子運算可視為加速器，解決現行不能解決的NP（非多項式問題），對於商業化可行性時程，他也首度透露至少還要兩年時間，比今年初談話更樂觀一點。

劉揚偉科技日接受《CNBC》演講指出，集團的在量子電腦的策略目標是透過為開發底層技術的公司建立系統，成為全球最大的量子電腦製造商。

量子電腦算力強大，是否會取代AI伺服器一直是產業關注點，也讓伺服器業者不敢掉以輕心，鴻海（2317）布局量子電腦軟體架構包括演算法跟容錯技術及離子阱硬體技術，劉揚偉受訪解釋，量子電腦算是運算加速器，不是通用型電腦，擅長解決某些應用，比方NP類任務，這些任務是傳統CPU或GPU電腦花很多時間才能勝任的。

雖然量子電腦有前景，但也有很多挑戰，他解釋，其溫度的要求（超低溫）導致零組件成本高昂，比方一條纜線要克服低溫，造價就要1000美元。

他解釋，目前鴻海在量子運算中，從研發走向商業可行性至少還要再兩年時間，而這不只是鴻海要兩年，在整個業界都是。而儘管目前看似鴻海量子技術的布局相當廣，從演算法、容錯、跨國產學應用研究到開發工具探索，官方預告2027年會推出5~10個量子位元離子阱原型機，時間也倒數計時。

劉揚偉今年多次提到量子電腦進展，他5月接受外媒訪問時，提到量子電腦商機預估在2030年後發生，鴻海將研究資安與量子電腦如何結合應用，10月的這一次受訪談話內容，則顯然相比上半年轉趨樂觀，商業化可預見時程也推前一點。

面對詢問，這將為鴻海帶來多大商機？他直球對決指出，鴻海會專注製造，在不需要擁有量子運算技術的前提下成為世界最大量子電腦製造商，跟品牌商及量子電腦技術商合作。

而未來太空運算也是受矚目焦點，對此劉揚偉解釋，鴻海已經發射4顆衛星到太空運行，目的是要瞭解衛星運作，打造可以提供客戶Payloads（酬載，指功能任務系統）的衛星，如此就能讓資料中心元件搭載該衛星。

劉揚偉也點出鴻海機會，在於生產效率高，相對太空產業的慢製造，已經吸引許多業者找鴻海協助加快生產速度。

今年7大科技巨頭都有相應量子電腦進展，微軟6月發表量子晶片Majorana 2，目標2029年商用化，Google也宣布從本來的超導量子運算增加中性原子量子運算研究，英特爾更才剛剛收購以色列量子軟體公司Classiq，IBM則宣布5年將投入逾100億美元發展量子運算，2029年計畫推出大型容錯量子電腦Starling。