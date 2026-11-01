AI通膨席捲手機市場 業者：價格壓力恐燒至2028年

AI基礎建設需求暴增，推升記憶體價格飆升，外溢至消費電子市場，各大手機品牌今年迎來一波波漲價潮。業者直言，AI對記憶體的需求只會更多，漲價壓力恐一路延續至2028年，手機產業將面臨成本壓力和消費端需求的雙重考驗。

研調機構TrendForce調查顯示，記憶體價格自2025年下半年起進入超級週期，對手機成本的衝擊尤其劇烈。近兩代iPhone Pro系列256GB機種的物料清單成本（BOM cost）中，記憶體占比從一年前約10%，至2026年第3季已快速攀升至34%左右，預計2027年上半年將突破40%。

因應記憶體飆漲風暴，今年手機市場漲價潮一波接著一波。蘋果推出iPhone 18 Pro及Pro Max，售價較前代提高新台幣5000元以上，更出現新舊機同步漲價的現象，其中iPhone Air 1TB版本一次調漲新台幣1萬1000元。

三星A系列手機先前已調漲約500元至3000元，平板產品也經歷兩次調價；三星官網10月起再進一步調整多款舊機售價，其中Galaxy S26 Ultra 16GB、1TB版本。從5萬9900元調高至6萬7900元，單次漲幅達8000元。

台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啓蒙表示，漲價根本原因來自記憶體受到AI龐大需求影響，但未來AI需求只會更多。他預期，到明年底前記憶體需求都「相當熱情」，通訊市場仍有不少挑戰。

OPPO、vivo近期接連推出旗艦新機，OPPO Find X10 Pro Max 16GB記憶體、512GB儲存空間版本售價5萬8990元，vivo X500 Pro Max售價5萬5990元起，雙雙站上過往品牌旗艦機價格帶的高檔。

手機面臨嚴重的「AI通膨」，vivo台灣區總經理陳怡婷觀察，近兩年手機價格帶全面上修，低階市場過往集中在5000元以下，現在飆到萬元關卡以下，高階旗艦價位則動輒上看4、5萬元；陳啓蒙也直言，「市場甚至幾乎看不到6000元以下手機」。

至於這波記憶體漲價潮何時才會緩解，業者看法普遍審慎。陳怡婷坦言，預期漲勢至少延續至明年第1季，「上半年手機品牌商還是會很傷腦筋」；陳啓蒙也認為，明年通訊市場挑戰不少，記憶體需求到明年底前都相當熱絡。OPPO台灣市場總經理劉金指出，研調機構預測漲價壓力明年仍將持續，甚至可能延伸至2028年。

面對成本壓力，各品牌積極因應，紛紛祭出更強力道的優惠購機方案。產業人士觀察，這背後意味著其他行銷費用的撙節，以及獲利空間的縮減，並非長久之計。

陳啓蒙指出，手機產業面對漲價考驗，品牌必須讓產品分眾精緻化，透過實質商品、軟實力及生態系刺激消費需求，並善用AI應用帶動手機銷售。

vivo則選擇將資源集中在中高階市場，陳怡婷表示，過去萬元以下的Y系列，因消費者對價格極度敏感，已減少投入；相較之下，高階X系列逆勢成長，今年在台銷量年增約2成，但受到低階產品縮減影響，全年整體出貨量預計持平或微幅下滑。

vivo也自10月1日起調整部分舊機建議售價，並採取「售完為止、不再追加」原則，透過產品組合調整因應成本變化。

劉金表示，今年記憶體供應鏈變化大，對整體手機產業造成影響；但目前在售機型沒有漲價計畫，將與供應鏈緊密配合，透過策略性成本管控維持價格穩定及供貨，並以產品組合與差異化策略維持市場競爭力。