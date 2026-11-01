PCB 大廠高層赴日 搶設備、固料

人工智慧（AI）需求推動半導體先進製程與高階PCB載板需求，大廠因應客戶需求激增，投資中高階產能集中台灣，不過供給面面臨關鍵材料瓶頸，特別受限於日系材料與設備供應鏈，今年陸續有多家高層赴日搶設備與固料，包含臻鼎（4958）、華通（2313）、欣興（3037）等皆取得正向回饋。

業界說，日系夥伴偏向面對面溝通，高層出馬多管齊下確保關鍵設備與材料供應無虞，將先前交期從30個月收斂至28個月內，也確保新產能開出的設備台數與材料供給。

台灣電路板協會與工研院產科國際所最新觀察指出，預估台灣PCB製造全年產值上看1兆1,365億元創新高，年增24.2%，較先前6月預測1兆532億元上修7.9%。

TPCA指出，高階載板所需Low CTE玻纖布供應持續吃緊，新增產能投產與爬坡仍須時間，新供應商導入亦須經過認證，短期供給能力難以明顯增加。