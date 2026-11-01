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PCB產值兩年內衝向2兆 法人看臻鼎、金像電等有機會高額配息
印刷電路板（PCB）族群搶賺人工智慧（AI）財，挹注台廠最快兩年內整體產值衝2兆元。法人觀察，今年PCB業界獲利普遍創高，特別是載板、材料與銅箔基板廠表現搶眼，研判以今年獲利初步看來，明年股息可望高額配發。
統計顯示，臻鼎（4958）、金像電（2368）、健鼎（3044）、華通（2313）、台光電（2383）、台燿（6274）、牧德（3563）等，過往股息配發不手軟，甚至以資本公積超額配發，且相關廠商看旺明年營運持續成長。
PCB產業鏈為台灣第三大兆元產業，台灣電路板協會（TPCA）與工研院產科國際所指出，預估台灣PCB純製造全年產值上看1兆1,365億元創新高，年增24.2%。該數據較先前6月預測1兆532億元上修7.9%。業界觀察，PCB產業鏈包含材料與設備等合計，過往產值已破兆元，今年度有望是PCB製造不包含材料設備部分就破兆元。
PCB龍頭臻鼎營運穩健，上半年每股稅後純益3.55元，公司預期第4季登上全年高峰，法人看好下半年單季獲利將超越上半年水準。臻鼎董事長沈慶芳也表示，受惠AI多元應用需求持續暢旺，帶動相關產業發展動能延續，對今年下半年及2027年景氣，皆抱持樂觀看法。
健鼎歷年股息配發穩定，配息額度居產業龍頭，盈餘配發率約65%上下。健鼎2025年每股稅後純益19.45元，配發現金股息12.7元已創高。今年上半年每股稅後純益13.02元，法人看好第3季單季獲利逾一股本，第4季持續穩健，潛在年度現金股息可望逾兩個股本。
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