AI鏈四雄談商機趨勢 將釋出第4季與明年最新展望

富世達（6805）、台郡（6269）、研華（2395）、勤誠（8210）等AI鏈本周召開法人說明會，將釋出第4季與明年最新展望；相關公司受惠人工智慧（AI）需求暢旺，將釋出伺服器、邊緣運算等商機最新趨勢。

富世達將於3日舉辦法說會，市場將關注AI水冷市場需求變化及未來毛利率走向。

蘋果與輝達概念股台郡預定4日召開法說會，台郡先前指出，布局的新產品線良率與技術皆達到客戶正向回饋，正向看伺服器應用業績。

工業電腦龍頭研華預計4日參加線上法說會，估北美市場下半年較上半年成長五成。

勤誠預計6日召開線上法說會。