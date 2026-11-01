鴻海跨領域協同合作 展現優勢

鴻海（2317）旗下工業富聯（FII）董事長鄭弘孟與鴻騰精密（FIT）董事長盧松青，積極參與2026鴻海科技日並舉行對談，分享AI基礎建設發展趨勢，展現鴻海集團跨領域協同合作優勢。

鄭弘孟與盧松青在對談中指出，AI發展已進入系統競爭新階段。FII擅長AI運算系統，FIT專注高速互聯與關鍵零組件，雙方透過技術創新與協同合作，共同回應客戶對下一世代AI基礎設施需求。

談及AI快速發展帶來的供應鏈挑戰，盧松青笑稱，過去客戶關心的是「這規格做得出來嗎？」如今要求「能不能做得更多、更快？最好今天下午就能交貨。」鄭弘孟隨即幽默接話：「下午交貨？有的客戶甚至恨不得我們昨天就搭火箭送過去。」對話點出AI時代客戶對產品效能、供應速度與交付效率的高度要求。

FIT並配合主題展區展出，涵蓋智慧移動、AI資料中心（Token Factory）、精密加工及科技教育互動體驗，呈現從關鍵零組件到系統級解決方案的垂直整合布局。

AI運算規模持續擴大，資料中心對資料傳輸速度、電力供應及散熱效率的要求也同步提高。FIT於Token Factory展區展示高速互聯、光通訊、電力供應、液冷四大技術，呈現支撐下一世代AI資料中心運作的關鍵解決方案。

在資料傳輸方面，FIT展出高密度Midplane連接器及CHIPLINK 448G，協助大量資料在伺服器內部快速傳輸；光通訊展示800G、1.6T及CPO相關技術布局，透過ELSFP外置光源方案，協助解決高密度光通訊架構的散熱與維護需求。