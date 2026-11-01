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鴻海劉揚偉：一年半產能被訂滿 將加碼美國製造

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
鴻海董事長劉揚偉在鴻海科技日致詞。歐新社
鴻海董事長劉揚偉在鴻海科技日致詞。歐新社

鴻海（2317）董事長劉揚偉接受CNBC訪問時表示，AI基礎設施需求未見明顯放緩，鴻海將擴大全球AI伺服器市占率，並增加美國製造布局。目前約四成的市占率，明年可能升至45%左右，未來幾年可望達五成。

劉揚偉接受CNBC訪問時說：「我認為，我們可以成長到五成。」

鴻海以替蘋果組裝iPhone聞名，如今AI基礎設施已逐漸成為主要成長動力。劉揚偉預期，未來三至五年，AI基礎設施將占鴻海營收六成至六成五，且不包括直接在本機硬體上執行AI及機器學習的邊緣AI裝置。

他表示，鴻海未來至少一年半的產能已被訂滿，反映AI基礎設施需求持續強勁。目前需求主要來自AI模型開發業者和雲端服務供應商，政府及企業則尚未全面採用這項技術。他強調，AI需求依然「相當強勁」。

劉揚偉表示，鴻海計劃向供應鏈上游延伸，更能因應美國市場需求。擴大製造布局，有助更快因應需求增加。他說：「我們接下來要做的，就是往供應鏈上游走。」

不過，美國製造成本較高，因此初期將優先生產獲利率較高的產品，包括AI伺服器機櫃和資料中心設備。劉揚偉認為，隨著美國生產規模擴大，最終有助降低製造成本。

鴻海正強化在AI基礎設施供應鏈的布局，從伺服器、機櫃，延伸至整座資料中心及算力服務。

即使AI需求持續成長，劉揚偉仍強調，必須審慎管理投資。他說：「過度投資會害死公司。」鴻海擴大AI事業時，將嚴格控制支出。

劉揚偉表示，視垂直整合的程度而定，鴻海每年AI投資可能超過原訂的30億至50億美元。

至於主要客戶若削減AI支出，鴻海將如何因應，劉揚偉表示，單一客戶需求減弱，可能由其他客戶的成長彌補。但若整個產業放緩，鴻海及整體AI供應鏈將面臨更大挑戰。

鴻海 劉揚偉 伺服器

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