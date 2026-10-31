鴻海旗下鴻騰展現AI基礎建設整合實力 AI越聰明硬體挑戰越大

鴻海（2317）旗下鴻騰精密（FIT）積極參與2026鴻海科技日（HHTD 2026）配合主題展區展出，涵蓋智慧移動、AI資料中心（Token Factory）、精密加工及科技教育互動體驗，呈現從關鍵零組件到系統級解決方案的垂直整合布局。開幕式中，工業富聯（FII）董事長鄭弘孟與FIT董事長盧松青也共同登台對談，分享AI基礎建設的發展趨勢，展現鴻海集團跨領域協同合作的優勢。

鄭弘孟與盧松青在開場對談中指出，AI發展已進入系統競爭的新階段。FII擅長AI運算系統，FIT則專注高速互聯與關鍵零組件，雙方透過技術創新與協同合作，共同回應客戶對下一世代AI基礎設施的需求。

談及AI快速發展帶來的供應鏈挑戰，盧松青笑稱，過去客戶關心的是「這規格做得出來嗎？」如今則要求「能不能做得更多、更快？最好今天下午就能交貨！」鄭弘孟隨即幽默接話：「下午交貨？有的客戶甚至恨不得我們昨天就搭火箭送過去！」逗趣對話點出AI時代客戶對產品效能、供應速度與交付效率的高度要求。

AI運算規模持續擴大，資料中心對資料傳輸速度、電力供應及散熱效率的要求也同步提高。FIT於Token Factory展區展示高速互聯、光通訊、電力供應及液冷四大技術，呈現支撐下一世代AI資料中心運作的關鍵解決方案，也呼應今年鴻海聚焦的垂直整合策略。

在資料傳輸方面，FIT展出高密度Midplane連接器及CHIPLINK 448G，協助大量資料在伺服器內部快速傳輸；光通訊則展示800G、1.6T及CPO相關技術布局，並透過ELSFP外置光源方案，協助解決高密度光通訊架構的散熱與維護需求。

在電力與散熱方面，隨著AI伺服器耗電量持續增加，FIT展示可支援更高電流需求的高功率供電方案，透過硬銅排取代部分傳統線纜，提升機櫃內空間利用與供電效率；液冷方案則結合快速接頭、浮動式對接及防漏設計，讓冷卻液能穩定輸送，協助高功率設備維持運作。

隨著汽車產業從電動化邁向軟體定義車輛（SDV），車載運算、感測器及電子設備持續增加，對電力管理與連接技術提出更高要求。本次垂直整合展示特別結合了FIT、One Mobility展示Energy Backbone PLUS（EB+）智慧電力骨幹，透過輕量化鋁製匯流排與智慧電子保險絲（E-Fuse），簡化傳統線束架構，提升電力分配效率與系統整合能力。

此外，亦展出高壓連接器（HV Connectors）及智慧高壓安全技術（Intelligent HV Safety），涵蓋高電壓、大電流連接與電子化高壓保護，協助下一世代智慧車輛實現更安全、輕量且高效的電力架構。

高速光通訊與高密度連接器持續演進，背後對模具及微結構零件的精度要求也日益提高。FIT展示精密模具與零件加工技術，從前端製成程式設計、CNC 3D精密加工及EDM放電加工，實現如髮絲般細微的加工精度。

透過精密尺寸控制、微細結構加工及表面品質優化，相關技術可應用於高速光通訊模組、高密度晶片插槽、高速高頻背板連接器及微光學元件，展現FIT在精密製造領域的技術實力。

AI與智慧移動正在重新定義全球產業的技術需求，從高速資料傳輸、高功率電力管理到高效散熱，每一個環節都將影響系統效能與未來發展。FIT持續深化高速互聯、光通訊、電力管理、液冷及精密製造等核心技術，並結合鴻海集團跨領域資源與整合能力，為全球客戶提供更完整的產品與系統解決方案，積極參與AI基礎建設與下一世代智慧移動的發展。