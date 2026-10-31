研調：台灣半導體明年產值衝逾11兆元創高 AI與HPC帶動

工研院產科國際所預測， 2026 年臺灣半導體產業產值將突破新臺幣 9.7 兆元，較 2025 年成長 49.7%；2027 年可望進一步突破 10 兆元，達 11.8 兆元，較 2026 年成長 21.5%，創新高，主要來自人工智慧AI與高速運算HPC帶動。

工研院產科國際所半導體研究部經理王宣智指出，在人工智慧資料中心持續建置與高速運算需求擴大的帶動下，臺灣半導體產業成長動能持續增強。先進製程與先進封裝成為推升產值的重要引擎，成熟與特殊製程則支援電源管理、連接及周邊應用，共同構成完整的產業優勢。

該機構分析，AI 發展正同步提高對運算效能、記憶體頻寬與高速互連的要求，帶動半導體技術從製程微縮走向更緊密的系統整合。IC 製造方面，3 奈米需求強勁，2 奈米量產持續爬坡並擴大營收貢獻；先進封裝方面，CoWoS 與異質整合技術支援 AI 晶片及高頻寬記憶體整合，矽光子與共同封裝光學（CPO）則為高速傳輸與能源效率提升開拓新機會。臺灣憑藉 IC 設計、晶圓製造與封裝測試的完整供應鏈，有望持續掌握 AI 帶來的成長機會。

該機構也分析，對臺灣而言，半導體製造技術與量產能力是參與全球 AI 供應鏈的重要優勢。在AI與高效能運算需求擴大、先進製程升級及終端產品創新的帶動下，預估 2027 年臺灣 IC 製造產業產值可望進一步再創高峰。

然而，技術開發成本攀升、國際業者競爭及供應鏈在地化需求，也將影響業者的投資配置與營運策略。如何在全球布局過程中維持技術領先與量產效率，並掌握終端應用升級帶來的成長機會，將是臺灣半導體製造產業持續發展的關鍵。