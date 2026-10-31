快訊

股票蒸發數百萬性情大變！工程師男友從溫柔變暴躁 網急勸：快放生

蔣萬安連番開火「雙城論壇是滲透破口誰說的？」 沈伯洋反擊這一句

NBA／從落後25分到大勝湖人17分！柯瑞領軍勇士3連勝 狂寫聯盟新紀錄

聽新聞
0:00 / 0:00

研調：台灣半導體明年產值衝逾11兆元創高 AI與HPC帶動

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

工研院產科國際所預測， 2026 年臺灣半導體產業產值將突破新臺幣 9.7 兆元，較 2025 年成長 49.7%；2027 年可望進一步突破 10 兆元，達 11.8 兆元，較 2026 年成長 21.5%，創新高，主要來自人工智慧AI與高速運算HPC帶動。

工研院產科國際所半導體研究部經理王宣智指出，在人工智慧資料中心持續建置與高速運算需求擴大的帶動下，臺灣半導體產業成長動能持續增強。先進製程與先進封裝成為推升產值的重要引擎，成熟與特殊製程則支援電源管理、連接及周邊應用，共同構成完整的產業優勢。

該機構分析，AI 發展正同步提高對運算效能、記憶體頻寬與高速互連的要求，帶動半導體技術從製程微縮走向更緊密的系統整合。IC 製造方面，3 奈米需求強勁，2 奈米量產持續爬坡並擴大營收貢獻；先進封裝方面，CoWoS 與異質整合技術支援 AI 晶片及高頻寬記憶體整合，矽光子與共同封裝光學（CPO）則為高速傳輸與能源效率提升開拓新機會。臺灣憑藉 IC 設計、晶圓製造與封裝測試的完整供應鏈，有望持續掌握 AI 帶來的成長機會。

該機構也分析，對臺灣而言，半導體製造技術與量產能力是參與全球 AI 供應鏈的重要優勢。在AI與高效能運算需求擴大、先進製程升級及終端產品創新的帶動下，預估 2027 年臺灣 IC 製造產業產值可望進一步再創高峰。

然而，技術開發成本攀升、國際業者競爭及供應鏈在地化需求，也將影響業者的投資配置與營運策略。如何在全球布局過程中維持技術領先與量產效率，並掌握終端應用升級帶來的成長機會，將是臺灣半導體製造產業持續發展的關鍵。

工研院 半導體 台灣 先進製程

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

證交所攜手台經院與資策會推出臺灣創新板

英特爾招手台灣供應鏈 SEMI首屆論壇串聯台美合作商機

兆豐銀行統籌主辦創意電子400億元聯貸 超額認購1.2倍

台積電Q3每股賺29.43元！AI帶動半導體擴產 00891含積量39.9％受矚目

相關新聞

研調：台灣半導體明年產值衝逾11兆元創高 AI與HPC帶動

工研院產科國際所預測， 2026 年臺灣半導體產業產值將突破新臺幣 9.7 兆元，較 2025 年成長 49.7%；2027 年可望進一步突破 10 兆元，達 11.8 兆元，較 2026 年成長 21.5%，創新高，主要來自人工智慧AI與高速運算HPC帶動。

群暉科技聲明：盡速更新DSM 避免過時版本暴露風險

Synology 群暉科技發布聲明指出，發現惡意攻擊者利用於 2024 年 12 月已修補的安全性弱點，鎖定當前仍執行過時 DSM 版本的裝置，企圖加密資料並勒索贖金。呼籲使用者應立即更新 DSM 版本避免過時版本暴露風險。

臻鼎支持桃園科技藝術節擴大文化影響力

臻鼎科技集團長期關注文化發展，31日宣布2026年支持桃園科技藝術節，藉由參與此一融合科技專業與藝術創作的跨域平台，臻鼎聚焦於科技藝術教育推廣、文化近用、展覽體驗優化與活動宣傳等四大面向，致力拓展文化參與廣度，拉近科技藝術與社會大眾的距離。

jpp 攜手泰國政府 舉辦第三屆自動化機器人競賽

AI沖壓件暨航太廠jpp-KY（5284）31日與泰國北欖府共同主辦的「2026年JINPAO–PRAKSA自動化競賽」（中學及職業教育組工業自動化與機器人競賽）決賽。

鴻海：明年營運雙位數成長 與OpenAI合作將更具體

鴻海董事長劉揚偉昨（30）日表示，明年產業趨勢仍是K型發展，與人工智慧（AI）資料中心有關的持續上升，其他則是另外一條線，鴻海明年表現看起來還不錯，維持兩位數成長。

鴻海AI機櫃周產量 倍增至2,000台

鴻海董事長劉揚偉昨（30）日表示，以精密加工與垂直整合兩大能力，吸引世界一流企業合作，是這兩年鴻海在人工智慧（AI）發展市占率領先的關鍵，鴻海每周AI機櫃生產量，由去年1,000多台，到今年達到周產2,000台，持續擴大市占率。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。