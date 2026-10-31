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群暉科技聲明：盡速更新DSM 避免過時版本暴露風險

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

Synology 群暉科技發布聲明指出，發現惡意攻擊者利用於 2024 年 12 月已修補的安全性弱點，鎖定當前仍執行過時 DSM 版本的裝置，企圖加密資料並勒索贖金。呼籲使用者應立即更新 DSM 版本避免過時版本暴露風險

Synology 強烈呼籲所有運行尚未修復弱點版本的使用者，立即更新 DSM 版本以保護其系統。Synology 同時建議使用者啟用自動更新，讓 DSM 隨時保持在最新狀態，以確保系統與關鍵資料安全性。

Synology 指出，已確認近日 C3RB3R 攻擊事件，主要是源自 2024 年已經修復完畢的漏洞，但目前尚有使用者未更新至最新 DSM 版本，因此仍暴露於攻擊風險當中。本次事件與近期 PHP 漏洞無關，而 Synology 亦針對受 PHP 影響的 DSM 版本與套件發布安全性更新，並呼籲使用者應立即更新 DSM 版本。

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