臻鼎支持桃園科技藝術節擴大文化影響力

臻鼎科技集團長期關注文化發展，31日宣布2026年支持桃園科技藝術節，藉由參與此一融合科技專業與藝術創作的跨域平台，臻鼎聚焦於科技藝術教育推廣、文化近用、展覽體驗優化與活動宣傳等四大面向，致力拓展文化參與廣度，拉近科技藝術與社會大眾的距離。

2026年第10屆桃園科技藝術節以「Be Tokens 現實世界>>>生成中」為主題，聚焦人工智慧發展下的人與科技關係。而無論是AI伺服器、手機或各類智慧裝置，背後都仰賴PCB作為連結與運作的基礎。臻鼎此次支持高中職校園科技藝術教育推廣活動，透過結合PCB產業知識、互動科技與藝術創作的跨域工作坊，讓學生從認識PCB出發，親手將電路元素轉化為藝術創作，在實作中激發創意思維，拓展對科技發展與創新應用的想像。

此外，臻鼎支持偏鄉學校參與科技藝術節及專場導覽活動，降低地域與資源差距所形成的文化參與門檻，讓更多學生有機會接觸科技藝術。同時，臻鼎亦投入展場空間優化及宣傳推廣資源，提升觀展體驗與展覽能見度，促進更多民眾參與科技藝術交流。

臻鼎科技集團副總經理謝進賢於10月30日桃園科技藝術節開幕記者會上表示，企業投入文化不僅是資源挹注，更在於運用自身專業與影響力，促進藝術創新與

文化交流。隨著AI與新興科技快速發展，PCB在各類創新應用中扮演更加重要的角色，臻鼎亦持續以技術創新回應產業變化。科技是臻鼎的核心能力，而藝術則提供多元的創意表達與交流方式。臻鼎相信，科技的價值不只是推動產業進步，更在於如何讓人們的生活變得更美好。

本屆桃園科技藝術節自10月30日至11月22日於中原文創園區展出，臻鼎期盼更多民眾走進展場，感受科技與藝術交織的創作能量。未來，臻鼎將持續推動科技與文化跨域合作，讓科技成為連結人群、激發創意的重要力量。