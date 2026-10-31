jpp 攜手泰國政府 舉辦第三屆自動化機器人競賽

AI沖壓件暨航太廠jpp-KY（5284）31日與泰國北欖府共同主辦的「2026年JINPAO–PRAKSA自動化競賽」（中學及職業教育組工業自動化與機器人競賽）決賽。

據悉，本次比賽來自泰國26府、共43支隊伍中脫穎而出的16支決賽隊伍，透過三輪實作競賽，角逐泰國詩琳通公主殿下（HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn）御賜獎盃及總額逾70萬泰銖的獎金。

本屆賽事已邁入第三屆，以工業自動化、機器人及智慧控制為核心。主辦單位表示，今年共有39支技職院校隊伍及4支中學隊伍參與遴選。經7月提案評選後，16支隊伍晉級決賽，每隊並獲經寶精密提供3萬泰銖製作補助。

10月31日上午舉行御賜獎盃迎駕儀式，校前道路集結舞者及提牌學生約100名、軍樂隊、軍訓學生、與會來賓及帕克薩鎮公所公務人員（著白色正式制服），以隆重隊伍恭迎獎盃。

儀式中，公務人員代表將御賜獎盃呈交經寶精密董事長鍾國松，再由董事長轉交帕克薩鎮鎮長阿蘭雅．蘇宛布特夫人安座。

經寶精密董事長鍾國松表示，自動化與機器人技術是未來工業發展的重要基礎，競賽希望讓學生在真實任務中發揮創意、驗證設計，並逐步具備進入專業領域所需的實作經驗。

經寶精密長期深耕泰國精密製造、航太及智慧製造領域，並持續投入技職教育與人才培育，此次與地方政府攜手舉辦全國性賽事，展現台商從產業投資延伸至教育與社會參與的角色。