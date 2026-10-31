快訊

蔣萬安、沈伯洋電視辯論中午登場！電視台周邊警力部署滴水不漏

安可對上洋流！台北市長辯論會中午12時登場…蔣萬安、沈伯洋正面交鋒

台灣同志遊行今登場！賈永婕急尋大型彩虹旗「要掛台北101」 萬人按讚

聽新聞
0:00 / 0:00

jpp 攜手泰國政府 舉辦第三屆自動化機器人競賽

經濟日報／ 特派記者陳昱翔／曼谷31日電
jpp-KY董事長鍾國松持泰國皇室御賜獎盃宣布第三屆自動化暨機器人競賽開始。聯合報系資料照
jpp-KY董事長鍾國松持泰國皇室御賜獎盃宣布第三屆自動化暨機器人競賽開始。聯合報系資料照

AI沖壓件暨航太廠jpp-KY（5284）31日與泰國北欖府共同主辦的「2026年JINPAO–PRAKSA自動化競賽」（中學及職業教育組工業自動化與機器人競賽）決賽。

據悉，本次比賽來自泰國26府、共43支隊伍中脫穎而出的16支決賽隊伍，透過三輪實作競賽，角逐泰國詩琳通公主殿下（HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn）御賜獎盃及總額逾70萬泰銖的獎金。

本屆賽事已邁入第三屆，以工業自動化、機器人及智慧控制為核心。主辦單位表示，今年共有39支技職院校隊伍及4支中學隊伍參與遴選。經7月提案評選後，16支隊伍晉級決賽，每隊並獲經寶精密提供3萬泰銖製作補助。

10月31日上午舉行御賜獎盃迎駕儀式，校前道路集結舞者及提牌學生約100名、軍樂隊、軍訓學生、與會來賓及帕克薩鎮公所公務人員（著白色正式制服），以隆重隊伍恭迎獎盃。

儀式中，公務人員代表將御賜獎盃呈交經寶精密董事長鍾國松，再由董事長轉交帕克薩鎮鎮長阿蘭雅．蘇宛布特夫人安座。

經寶精密董事長鍾國松表示，自動化與機器人技術是未來工業發展的重要基礎，競賽希望讓學生在真實任務中發揮創意、驗證設計，並逐步具備進入專業領域所需的實作經驗。

經寶精密長期深耕泰國精密製造、航太及智慧製造領域，並持續投入技職教育與人才培育，此次與地方政府攜手舉辦全國性賽事，展現台商從產業投資延伸至教育與社會參與的角色。

航太 泰國 機器人

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

首屆台灣AI機器人運動大賽登場 林奕華肯定科技教育向下扎根

身障技能競賽新北奪12獎項 2國手挺進芬蘭世界賽

文策院TCCF大會迎海外買家 首度攜手金馬獎推台灣新秀演員

路跑／十年「行有所愛」 知本溫泉公益馬拉松11月1日登場

相關新聞

鴻海：明年營運雙位數成長 與OpenAI合作將更具體

鴻海董事長劉揚偉昨（30）日表示，明年產業趨勢仍是K型發展，與人工智慧（AI）資料中心有關的持續上升，其他則是另外一條線，鴻海明年表現看起來還不錯，維持兩位數成長。

鴻海AI機櫃周產量 倍增至2,000台

鴻海董事長劉揚偉昨（30）日表示，以精密加工與垂直整合兩大能力，吸引世界一流企業合作，是這兩年鴻海在人工智慧（AI）發展市占率領先的關鍵，鴻海每周AI機櫃生產量，由去年1,000多台，到今年達到周產2,000台，持續擴大市占率。

川湖打造全球最大導軌工廠 斥資197億元擴建旗下川益科技廠房

川湖昨（30）日公告，董事會決議以197.12億元，配合雲端服務業者（CSP）擴建算力需求，興建旗下川益科技三廠、五廠廠房及購置設備，打造全球最大導軌工廠，將以現金增資、自有資金等方式支應，較原先規畫提前1.5年至兩年。

緯創4.7億租美國廠房

緯創昨（30）日代子公司SMS Infocomm Corporation公告，承租位於美國德州廠房。廠房面積216,703平方英尺，租金總額約1,467.7萬美元（約新台幣4.78億元），租期為六年三個月。

聯發科加速轉型AI晶片供應商

聯發科ＡＩ特殊應用晶片（ＡＳＩＣ）業務進入營收爆發期。聯發科執行長蔡力行表示，首款資料中心ＡＩ加速器於九月開始初步出貨，第四季將大幅放量，並有信心達成廿五億美元營收目標；展望明年，管理層預期，首款ＡＩ ＡＳＩＣ專案營收可達原先目標區間高標一百六十億美元，顯示聯發科正從手機晶片龍頭，加速轉型為橫跨雲端與邊緣運算的ＡＩ晶片供應商。

需求巨大 劉揚偉喊AI產業不會泡沫化

鴻海科技日（HHTD 2026）昨登場，董事長劉揚偉表示，明年產業趨勢仍是Ｋ型發展，與人工智慧（ＡＩ）資料中心相關的部分持續上升，其他則是另外一條線，鴻海明年表現看起來還不錯，維持兩位數成長。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。