聯發科加速轉型AI晶片供應商

聯發科ＡＩ特殊應用晶片（ＡＳＩＣ）業務進入營收爆發期。聯發科執行長蔡力行表示，首款資料中心ＡＩ加速器於九月開始初步出貨，第四季將大幅放量，並有信心達成廿五億美元營收目標；展望明年，管理層預期，首款ＡＩ ＡＳＩＣ專案營收可達原先目標區間高標一百六十億美元，顯示聯發科正從手機晶片龍頭，加速轉型為橫跨雲端與邊緣運算的ＡＩ晶片供應商。

聯發科昨日舉行法說會，公布第三季財報。第三季合併營收一六八○點五八億元，季增百分之十點四、年增百分之十八點三，每股獲利十七點五元，高於第二季的十五點二八，以及去年同期的十五點八四元。展望第四季，隨資料中心ＡＩ加速器貢獻營收，聯發科估單季營收將達二一○一億元至二二一八億元，有望再創單季新高。

全球ＡＩ需求持續強勁，蔡力行指出，聯發科正與供應鏈夥伴密切合作，積極爭取更多關鍵產能。首款ＡＩ ＡＳＩＣ順利進入出貨及量產階段，證明聯發科已具備整合先進ＩＰ、先進製程、先進封裝及全球供應鏈的能力，能為大型資料中心提供具競爭力的客製化晶片。

第二款ＡＩ加速器專案開發也按計畫推進，預計二○二八年第一季量產。新產品專為客戶下一代ＡＩ基礎建設打造，將導入更先進的設計技術，目標實現數倍提升的每瓦運算效能，同時顯著降低資料中心總持有成本（ＴＣＯ），成為二○二八年以後的另一項成長動能。

為擴大ＡＩ基建布局，聯發科也持續投入3.5D先進封裝及共同封裝光學（ＣＰＯ）等關鍵技術。

聯發科也深化與輝達合作，提供更多元的ＡＩ機櫃設計選擇。雙方合作範圍已從雲端ＡＩ延伸至個人運算及車用市場。