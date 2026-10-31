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緯創4.7億租美國廠房

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北報導

緯創（3231）昨（30）日代子公司SMS Infocomm Corporation公告，承租位於美國德州廠房。廠房面積216,703平方英尺，租金總額約1,467.7萬美元（約新台幣4.78億元），租期為六年三個月。

近日CSP廠紛紛發布財報，表示2027年資本支出將進一步成長，顯示AI基礎建設需求尚未見頂。

緯創今年積極擴充產能，不僅加大投入新竹及高雄的產能，也預計向中光電收購南科二廠廠房，緯創指出，積極擴廠都是為了滿足客戶的強勁需求。美國方面，目前德州D1新廠已開始量產GB300運算版，同時D2廠已開始建置。

不過客戶需求強勁成長，自建廠房來不及跟上產能需求，因此透過承租廠房達到快速投產的目的。

緯創 美國 財報

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