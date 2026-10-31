川湖打造全球最大導軌工廠 斥資197億元擴建旗下川益科技廠房

川湖（2059）昨（30）日公告，董事會決議以197.12億元，配合雲端服務業者（CSP）擴建算力需求，興建旗下川益科技三廠、五廠廠房及購置設備，打造全球最大導軌工廠，將以現金增資、自有資金等方式支應，較原先規畫提前1.5年至兩年。

同時，川湖也規劃發行國內第三次無擔保轉換公司債，金額上限90億元，以及規劃發行國內第四次無擔保轉換公司債案，金額上限10億元，合計100億元。

川湖目前產品組合超過九成都是伺服器產品，川湖旗下川益一期、二期合計面積11萬平方米，川益三期、五期合計面積則達22萬平方米，公司之前表示，評估總投資金額會達百億元，除了自有資金，會思考對全體股東最有利作法及最佳成本考量。

川湖是台灣第二檔衝上萬元股票，最高價一度達15,085元。

川湖執行副總王俊強先前表示，公司最大優勢就是客戶分散，有好幾百家，但能馬上滿足客戶需求。AI機櫃專案天天都在變化，要能立即回應客戶需求，客戶每半年、一年就要推出新產品，川湖能做到快速整合，這是客戶最需要的。只要AI算力持續增加，川湖將愈來愈好，目前訂單很滿，能見度非常強。

川湖目前稼動率約七到八成，美國休士頓新廠9月量產，明年下半年還有川湖二廠加入。