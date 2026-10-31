聽新聞
0:00 / 0:00

鴻海AI機櫃周產量 倍增至2,000台

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

鴻海（2317）董事長劉揚偉昨（30）日表示，以精密加工與垂直整合兩大能力，吸引世界一流企業合作，是這兩年鴻海在人工智慧（AI）發展市占率領先的關鍵，鴻海每周AI機櫃生產量，由去年1,000多台，到今年達到周產2,000台，持續擴大市占率。

鴻海昨日科技日展示與輝達（NVIDIA）合作的新AI伺服器平台DSX POD，劉揚偉說，生產DSX POD不容易，水電管線要有效安排，把損耗降到最低，有些纜線更要自己做，這款新產品電力使用降低30%，每瓦Token提升50%，這就是垂直整合的競爭優勢。

針對CPO，他說，輝達Spectrum X CPO對位精細到微米等級，光學組裝與測試必須在無塵室進行，才能讓CPO走向大規模商用產品，鴻海擁有精密製造及垂直整合能力，在全球ICT產品市占率長期維持在40%以上，為客戶做到向上發展與向外擴張。

他指出，鴻海已經可以提供智慧手機高達50%的零組件，擁有電池完整生命周期製造能力，AI機櫃從Level 1做到Level 12。

鴻海 輝達 CPO

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

鴻海董座劉揚偉：輝達VR平台高精密度的秘訣…AI機櫃周產達2千個

輝達鴻海合作AI模組化資料中心　東元列背板關鍵供應商

影／鴻海科技日登場 劉揚偉：攜手夥伴一起贏

鴻海 NPI 達941個 每天為客戶推出2.5個新產品

相關新聞

需求巨大 劉揚偉喊AI產業不會泡沫化

鴻海科技日（HHTD 2026）昨登場，董事長劉揚偉表示，明年產業趨勢仍是Ｋ型發展，與人工智慧（ＡＩ）資料中心相關的部分持續上升，其他則是另外一條線，鴻海明年表現看起來還不錯，維持兩位數成長。

鴻海：明年營運雙位數成長 與OpenAI合作將更具體

鴻海董事長劉揚偉昨（30）日表示，明年產業趨勢仍是K型發展，與人工智慧（AI）資料中心有關的持續上升，其他則是另外一條線，鴻海明年表現看起來還不錯，維持兩位數成長。

聯發科加速轉型AI晶片供應商

聯發科ＡＩ特殊應用晶片（ＡＳＩＣ）業務進入營收爆發期。聯發科執行長蔡力行表示，首款資料中心ＡＩ加速器於九月開始初步出貨，第四季將大幅放量，並有信心達成廿五億美元營收目標；展望明年，管理層預期，首款ＡＩ ＡＳＩＣ專案營收可達原先目標區間高標一百六十億美元，顯示聯發科正從手機晶片龍頭，加速轉型為橫跨雲端與邊緣運算的ＡＩ晶片供應商。

鴻海AI機櫃周產量 倍增至2,000台

鴻海董事長劉揚偉昨（30）日表示，以精密加工與垂直整合兩大能力，吸引世界一流企業合作，是這兩年鴻海在人工智慧（AI）發展市占率領先的關鍵，鴻海每周AI機櫃生產量，由去年1,000多台，到今年達到周產2,000台，持續擴大市占率。

川湖打造全球最大導軌工廠 斥資197億元擴建旗下川益科技廠房

川湖昨（30）日公告，董事會決議以197.12億元，配合雲端服務業者（CSP）擴建算力需求，興建旗下川益科技三廠、五廠廠房及購置設備，打造全球最大導軌工廠，將以現金增資、自有資金等方式支應，較原先規畫提前1.5年至兩年。

緯創4.7億租美國廠房

緯創昨（30）日代子公司SMS Infocomm Corporation公告，承租位於美國德州廠房。廠房面積216,703平方英尺，租金總額約1,467.7萬美元（約新台幣4.78億元），租期為六年三個月。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。