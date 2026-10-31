鴻海AI機櫃周產量 倍增至2,000台

鴻海（2317）董事長劉揚偉昨（30）日表示，以精密加工與垂直整合兩大能力，吸引世界一流企業合作，是這兩年鴻海在人工智慧（AI）發展市占率領先的關鍵，鴻海每周AI機櫃生產量，由去年1,000多台，到今年達到周產2,000台，持續擴大市占率。

鴻海昨日科技日展示與輝達（NVIDIA）合作的新AI伺服器平台DSX POD，劉揚偉說，生產DSX POD不容易，水電管線要有效安排，把損耗降到最低，有些纜線更要自己做，這款新產品電力使用降低30%，每瓦Token提升50%，這就是垂直整合的競爭優勢。

針對CPO，他說，輝達Spectrum X CPO對位精細到微米等級，光學組裝與測試必須在無塵室進行，才能讓CPO走向大規模商用產品，鴻海擁有精密製造及垂直整合能力，在全球ICT產品市占率長期維持在40%以上，為客戶做到向上發展與向外擴張。

他指出，鴻海已經可以提供智慧手機高達50%的零組件，擁有電池完整生命周期製造能力，AI機櫃從Level 1做到Level 12。