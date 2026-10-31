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鴻海：明年營運雙位數成長 與OpenAI合作將更具體

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
鴻海董事長劉揚偉在鴻海科技日演講。記者張文玠／攝影
鴻海董事長劉揚偉在鴻海科技日演講。記者張文玠／攝影

鴻海（2317）董事長劉揚偉昨（30）日表示，明年產業趨勢仍是K型發展，與人工智慧（AI）資料中心有關的持續上升，其他則是另外一條線，鴻海明年表現看起來還不錯，維持兩位數成長。

他首度透露剛與OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）見面，雙方合作愈來愈具體，確認後會對外報告。

鴻海科技日展望
鴻海科技日展望

他強調，AI產業不會泡沫化，網路時代也沒有泡沫，現在沒有人可以不用網路，AI也一樣，過一陣子，沒有人或公司可以不用AI。

鴻海昨天舉行科技日（HHTD 2026），劉揚偉在會後記者會作出以上表示。他說，奧特曼29日來台灣，他特別與奧特曼見面，雙方去年就宣布合作，在這段時間也有些業務做得不錯，OpenAI更能預測未來需求，具體合作確認後會對外報告。

AI市場近期雜音變多，再度傳出泡沫疑慮。他說，金融市場擔心AI財務風險，認為與風險有關的就是泡沫。但從兩個觀點來看，一是股市泡沫，二是產業泡沫，金融市場擔心的，與產業講的不是同一個泡沫。

他說，當年網路時代也不是泡沫，否則不會創造出那麼多網路巨人，但當時股票市場是泡沫。AI產業需求很清楚，非常巨大，來自四個不同種類，一是來自大語言模型（model maker），二是雲端服務供應商（CSP），三是政府，四是企業。現在需求是模型商與雲端服務業者，政府與企業還沒真正開始，都還在想辦法應用AI技術，知道要用，還不知道怎麼用，未來潛在需求更大，AI產業泡沫的說法不成立。

針對全球布局，鴻海德州休士頓廠有六座，仍有持續擴建需求，當地AI相關業務多集中於Level 11（機櫃整合）與Level 12（叢集整合）。至於在歐洲，選擇波蘭與在地夥伴EMP合作，共同建立並營運電動車業務，協助波蘭建立本土電動車產業。

其他區域部分，中國大陸業務與營收並未下滑，客戶也認為當地市場不可或缺，新增其他國家布局是屬於新增業務，並非撤離大陸。例如印度產能主要供應印度在地市場；美國與墨西哥擴產鎖定AI機櫃等新業務；未來波蘭則支援電動車出貨需求。鴻海昨天也發表三款新的電動車，都與不同車廠談合作，明確後會再提出報告。

鴻海 劉揚偉 OpenAI

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