力晶致全體股東信 盼延續黃崇仁朝上市櫃邁進的心願

力積電（6770）大股東力晶將於11月25日召開股東臨時會，討論公司章程修訂，及全面改選董事、監察人。市場同時傳出有股東發起提名候選人角逐董監事席次，力晶30日公告致全體股東的一封信，盼望延續力晶集團創辦人暨本公司前董事長黃崇仁朝上市櫃邁進的心願。

力晶公告致全體股東的一封信。內容如下

力晶集團創辦人暨本公司前董事長黃崇仁先生於今年7月31日辭世，讓我們深感哀悼與不捨，黃董事長多年來帶領團隊深耕半導體產業，以長遠眼光推動企業轉型及投資布局，其中有三項最值得全體股東共同銘記：

第一，成就力積電上市：2019年黃董事長推動力晶科技分拆，促使力積電2021年順利上市，成為市值超過新臺幣3,000億元以上，台灣第三大晶圓代工公司，本公司持有力積電17.55%股權，除了是公司最有價值的長期投資資產，也是公司執行創業投資業務最重要的策略基石。

第二，回收晶合集成投資效益：黃董事長2015年主導本公司策略投資晶合集成，歷經多年努力，晶合2023年於上海科創板上市，市值達數百億元人民幣。且公司近兩年陸續處分部分持股，回收超過百億元資金，大幅提升公司的淨值到40元以上。

第三，分享投資獲利給股東：本公司於2026年配發每股3.3元現金股利，配發總金額約新臺幣45億元，並將具體投資成果實際回饋全體股東。這些成果凝聚了創辦人的遠見、經營團隊的努力，以及全體股東長期的信任與支持。我們深切緬懷黃董事長，更希望延續其推動公司重返興櫃、朝上市櫃市場邁進的心願。為此，本次股東臨時會將提請審議公司章程修訂及董事、監察人全面改選兩項重要議案，為公司下一階段的發展奠定基礎。

一、修訂公司章程，規劃引進獨立董事及設置審計委員會，完善公司治理架構，為重新上市(櫃)奠定基礎。

二、穩定結構、傳承經驗、凝聚專業，迎接AI新時代本次董事會提名除保留五位歷任多屆、長期與創辦人共同經營之資深董監事；也引進兩位半導體業專家及兩位新世代人才，兼顧傳承與創新，強化公司治理。誠摯期盼股東支持有助於公司長遠發展及推動興櫃、上市櫃之適任人選。

就董事、監察人候選團隊，力晶信件提及，提名名單兼顧資深成員與新進人選，納入半導體及不同專業背景人士，包括創業投資、IC製造、IC設計、財會管理、公司治理、生醫、AI軟體及物流運籌等，其中引進的4位新候選人包括力積電董事長謝再居、愛普執行長陳文良、黃立德、陳鈺婷。

力晶2025年獲利為40.3億元，每股稅後純益（EPS）3.01元；2026年上半年獲利約104億元，EPS達7.65元。力晶指出，未來將逐步處分晶合等上市櫃可立即變現的投資標的，適時活化非股票投資資產，提升資金運用效率與獲利能力，期盼公司價值獲得更充分的市場評價。

展望未來，力晶表示，將結合半導體產業優勢、專業人才及策略夥伴資源，掌握AI、半導體與新興科技投資機會，逐步打造專業科技創投平台，並持續強化公司治理與資訊透明度，穩健推進重返資本市場的規劃，為全體股東創造長期價值，凝聚既有團隊與新世代人才的力量，以實際績效回應股東期待，攜手迎向公司下一個發展里程碑。