台灣美光獎酬今入帳 逾700名線上同仁全年整體薪酬超過60個月

配合台灣薪資發放時程，台灣美光同仁30日隨 10 月薪資收到 2026會計年各項獎酬，包括 2026會計年年度激勵獎金（IPP）、Maxout 量產獎金，以及美光於 9 月 11 日宣布的新台幣 100 萬元一次性感謝獎金。

台灣美光表示，2026會計年是美光營運締造新高的一年，這份成果來自每一位同仁的投入；此次獎酬是公司對團隊一整年努力與付出的真誠感謝，也讓同仁一同分享共同創造的成果。各項獎酬依個人績效與適用資格核發；符合資格但年資未滿一年的同仁，百萬元感謝獎金將依服務期間按比例計算。

2026會計年IPP 依個人績效評等核發；依美光估算，多數同仁的 2026會計年IPP 約相當於 7.5 至 12.5 個月薪資。Maxout 量產獎金為年薪的 20%，同樣包含於今日入帳的 2026會計年獎酬之中。

若將全年薪資與 2026會計年各項獎酬合併計算，在 2026會計年全年在職的逾 4,300 名線上同仁中，有逾 700 名全年整體薪酬達 60 個月薪資以上。對符合全額感謝獎金資格的同仁而言，此次隨薪資入帳的 2026會計年獎酬合計可達新台幣百萬元以上；實際金額依職務、績效評等與適用資格而有不同。

展望 FY27，美光將加碼推出全新的季度分潤獎金（Quarterly Profit Bonus），與既有的年度 IPP 並行，適用全球員工，讓同仁的努力能與公司每一季的獲利表現更即時地連動。季度分潤獎金不包含於今日發放的獎酬項目中，未來將按季以現金與股票各半的方式發放，但是第一次季度獎金將於明年 1 月以全額現金發放。此外，公司也將於 11 月中以前，開放同仁在內部人資系統自行查看本季季度利潤獎金的估值。