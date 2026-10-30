快訊

女記者遭撞倒落淚…蔣萬安團隊攝影師下場曝光 石舫亘向媒體握手致歉

利空包圍…台指期夜盤上半場快速翻黑 跌破4萬5大關

獨／雙標惹議！勤苦工作15年 國票金前董座魏啟林領嘸退職金恐釀官司

聽新聞
0:00 / 0:00

東元二度參展鴻海科技日 發表NVIDIA架構MDC方案

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
東元在鴻海科技日會場展出「一體式模組化資料中心（All-in-One MDC）」概念，為基於 NVIDIA DSX POD 參考設計打造。圖中為東元電機利明献董事長。公司／提供
東元在鴻海科技日會場展出「一體式模組化資料中心（All-in-One MDC）」概念，為基於 NVIDIA DSX POD 參考設計打造。圖中為東元電機利明献董事長。公司／提供

東元電機（1504）30 日二度參展鴻海科技日，現場展示與鴻海（2317）攜手合作的「一體式模組化資料中心（Modular Data Center, MDC）」概念。

該方案基於 NVIDIA DSX POD 參考設計打造，以 40 呎貨櫃為載體，整合算力、冷卻與電力等機電系統，展現一站式交付實力，全面搶攻 AI 算力基礎建設商機。

繼去年與鴻海透過換股建立策略聯盟後，東元持續深化雙方合作，發揮垂直整合綜效。

東元董事長利明献指出，AI 正重塑全球產業競爭格局，資料中心已成為支撐算力發展與產業升級的關鍵基礎設施。

他進一步說明，東元以模組化解決方案串聯電力、冷卻、工程與能源管理，並透過併購馬來西亞 Dynaciate（現更名 TECO NXG Integrated Services Sdn. Bhd.），加速推進集團成為「AI資料中心解決方案提供者」。

藉由擴大模組化資料中心工程承接能力，並在工廠完成超過 80% 的模組化作業，可有效縮短交付時間，協助客戶加速部署。

東元表示，此次會場展出的 MDC 概念，結合電力設備、冷卻散熱及模組製造等核心能力，致力成為客戶的「模組化資料中心基礎設施與機電整合夥伴」。

而 NVIDIA DSX POD 參考設計，能讓合作夥伴在模組化貨櫃中建置完整的 NVIDIA Vera Rubin AI 工廠，將運算、網路、布線、機櫃級電源供應及液冷系統的整合與安裝提前至製造端完成，減少傳統現場建置所需的大量規劃、施工、專業人力與物流成本，進而加速 AI 工廠部署。

東元指出，除了與鴻海合作的項目外，集團整體 MDC 方案涵蓋 IT、散熱、電力、發電機及 EMS 五大核心模組，可依客戶需求彈性配置，客戶亦可依算力需求分階段建置與擴充。

目前東元正於馬來西亞執行 MW 級模組化資料中心專案，將此整合模式落實於實際建置，回應大型雲端服務供應商（CSP）對快速部署與彈性擴充的需求，預計於今年年底前完成並對外展示。

在技術細節方面，累計承攬建置容量已達 1GW 的東元強調，隨著 AI 運算密度持續提升，穩定供電與高效散熱已成為資料中心設計的關鍵。

為此，東元同步展出 800VDC 高壓直流供電架構及固態變壓器（SST）技術，呈現降低電力傳輸與轉換損耗的技術方向；在冷卻系統方面，則整合 CDU 泵浦與工業扁線動力模組、PCW 製程冷卻水系統及一體式雙冷高效冷水（熱泵）機組，串聯伺服器端至設施端的冷卻循環。

此外，東元也在會場展示 M1／M2 多足機器人關節模組、TJM 人形機器人仿生關節模組，以及 UTX 客製化高性能關節模組。

東元表示，相關模組可望應用於多足移動機器人、人形機器人、工業自動化及智慧物流等領域，展現公司以核心電驅技術為基礎，從傳統機電設備拓展至實體 AI（Physical AI）的發展潛力。

NVIDIA DSX POD 是一套參考設計，讓東元等合作夥伴能在模組化貨櫃中建置完整 NVIDIA Vera Rubin Al 工廠，並在交付前完成整合與驗證。公司／提供
NVIDIA DSX POD 是一套參考設計，讓東元等合作夥伴能在模組化貨櫃中建置完整 NVIDIA Vera Rubin Al 工廠，並在交付前完成整合與驗證。公司／提供

東元 鴻海

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

聯發科AI ASIC 9月出貨 明年營收挑戰160億美元…攜輝達搶攻AI資料中心

從OCP峰會看AI投資趨勢－按圖索驥五大核心技術

鴻海科技日發表3款特色電動車 展現CDMS實力

NVIDIA重磅出擊：全面開放Vera Rubin架構 攜手Cisco、Meta制定下一代AI工廠標準

相關新聞

台灣美光FY26獎酬今入帳 逾700名同仁全年整體薪酬超過60個月

配合台灣薪資發放時程，台灣美光同仁今（30）日隨10月薪資收到FY26各項獎酬，包括FY26年度激勵獎金（IPP）、Maxout量產獎金，以及美光於9月11日宣布的100萬元一次性感謝獎金。FY26是美光營運締造新高的一年，這份成果來自每一位同仁的投入；此次獎酬是公司對團隊一整年努力與付出的真誠感謝，也讓同仁一同分享共同創造的成果。各項獎酬依個人績效與適用資格核發，符合資格但年資未滿一年的同仁，百萬元感謝獎金將依服務期間按比例計算。

聯發科AI ASIC 9月出貨 明年營收挑戰160億美元…攜輝達搶攻AI資料中心

聯發科AI特殊應用晶片（ASIC）業務正式進入營收爆發期。聯發科執行長蔡力行今（30）日在第3季法說會宣布，首款資料中心AI加速器已於9月開始初步出貨，第4季將大幅放量，並有信心達成25億美元營收目標。展望2027年，管理層預期首款AI ASIC專案營收可達原先目標區間高標，金額達160億美元，顯示聯發科正從手機晶片龍頭，加速轉型為橫跨雲端與邊緣運算的AI晶片供應商。

東元二度參展鴻海科技日 發表NVIDIA架構MDC方案

東元電機（1504）30 日二度參展鴻海科技日，現場展示與鴻海（2317）攜手合作的「一體式模組化資料中心（Modular Data Center, MDC）」概念。

佳世達陳其宏退休卸執行長職務 續任董事長

佳世達集團今（30）日公告，董事長暨執行長陳其宏申請退休執行長職務，自民國115年11月1日起生效，陳其宏將持續擔任佳世達集團董事長，參與集團長期策略與發展方向。

甲骨文雲端架構 2027年秋季將導入Arm AGI CPU

甲骨文在Oracle AI World大會上宣布，計畫於2027年秋季將Arm AGI中央處理器（CPU）導入Oracle Cloud Infrastructure（OCI）。這項計畫將為其客戶提供高效能Arm架構運算能力，既能支援客戶當前運行的雲端應用，也將協助其建構未來的代理式AI服務。

英特爾招手台灣供應鏈 SEMI首屆論壇串聯台美合作商機

AI帶動半導體需求成長，台灣設備、材料與廠務業者加速拓展海外市場。SEMI國際半導體產業協會30日表示，於SEMICON West 2026開展前夕舉辦首屆台灣供應鏈論壇，吸引逾130位台美半導體製造商與供應鏈企業高階主管參與。英特爾（Intel）透過技術工作坊為台灣供應商開拓合作管道，並呼籲業者提出創新產品、及早建立備品與服務能力，掌握市場成長機會。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。