東元二度參展鴻海科技日 發表NVIDIA架構MDC方案

東元電機（1504）30 日二度參展鴻海科技日，現場展示與鴻海（2317）攜手合作的「一體式模組化資料中心（Modular Data Center, MDC）」概念。

該方案基於 NVIDIA DSX POD 參考設計打造，以 40 呎貨櫃為載體，整合算力、冷卻與電力等機電系統，展現一站式交付實力，全面搶攻 AI 算力基礎建設商機。

繼去年與鴻海透過換股建立策略聯盟後，東元持續深化雙方合作，發揮垂直整合綜效。

東元董事長利明献指出，AI 正重塑全球產業競爭格局，資料中心已成為支撐算力發展與產業升級的關鍵基礎設施。

他進一步說明，東元以模組化解決方案串聯電力、冷卻、工程與能源管理，並透過併購馬來西亞 Dynaciate（現更名 TECO NXG Integrated Services Sdn. Bhd.），加速推進集團成為「AI資料中心解決方案提供者」。

藉由擴大模組化資料中心工程承接能力，並在工廠完成超過 80% 的模組化作業，可有效縮短交付時間，協助客戶加速部署。

東元表示，此次會場展出的 MDC 概念，結合電力設備、冷卻散熱及模組製造等核心能力，致力成為客戶的「模組化資料中心基礎設施與機電整合夥伴」。

而 NVIDIA DSX POD 參考設計，能讓合作夥伴在模組化貨櫃中建置完整的 NVIDIA Vera Rubin AI 工廠，將運算、網路、布線、機櫃級電源供應及液冷系統的整合與安裝提前至製造端完成，減少傳統現場建置所需的大量規劃、施工、專業人力與物流成本，進而加速 AI 工廠部署。

東元指出，除了與鴻海合作的項目外，集團整體 MDC 方案涵蓋 IT、散熱、電力、發電機及 EMS 五大核心模組，可依客戶需求彈性配置，客戶亦可依算力需求分階段建置與擴充。

目前東元正於馬來西亞執行 MW 級模組化資料中心專案，將此整合模式落實於實際建置，回應大型雲端服務供應商（CSP）對快速部署與彈性擴充的需求，預計於今年年底前完成並對外展示。

在技術細節方面，累計承攬建置容量已達 1GW 的東元強調，隨著 AI 運算密度持續提升，穩定供電與高效散熱已成為資料中心設計的關鍵。

為此，東元同步展出 800VDC 高壓直流供電架構及固態變壓器（SST）技術，呈現降低電力傳輸與轉換損耗的技術方向；在冷卻系統方面，則整合 CDU 泵浦與工業扁線動力模組、PCW 製程冷卻水系統及一體式雙冷高效冷水（熱泵）機組，串聯伺服器端至設施端的冷卻循環。

此外，東元也在會場展示 M1／M2 多足機器人關節模組、TJM 人形機器人仿生關節模組，以及 UTX 客製化高性能關節模組。

東元表示，相關模組可望應用於多足移動機器人、人形機器人、工業自動化及智慧物流等領域，展現公司以核心電驅技術為基礎，從傳統機電設備拓展至實體 AI（Physical AI）的發展潛力。