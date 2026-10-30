力晶改選董監事爆兩派角逐 公司派籲股東支持

晶圓代工廠力積電大股東力晶預計11月25日召開股東臨時會，討論公司章程修訂，及全面改選董事、監察人。因有股東提名候選人角逐董監事席次，力晶透過公告方式，致全體股東一封信，希望股東能支持董事會提名的人選。

力晶將於11月25日召開股東臨時會，討論公司章程修訂，規劃引進獨立董事及設置審計委員會，完善公司治理架構，並將全面改選董事及監察人，預計選出7席董事及3席監察人。

力晶董事會提名謝明霖、黃崇恆、童貴聰、陳柏霖、黃立德爭取董事，提名鄭素芬和陳錦隆爭取連任監察人，同時提名力積電董事長謝再居和嘉茂交通董事長特助陳鈺婷為董事候選人，提名愛普董事長陳文良為監察人候選人。

力晶股東林緯程等也提名7名董事候選人及3名監察人候選人，爭取董監事席次。力晶經營團隊對此不敢掉以輕心，透過公告方式致全體股東一封信，希望股東能夠支持董事會提名的人選。

力晶在信中表示，力晶集團創辦人暨前董事長黃崇仁今年7月31日逝世，深感哀悼與不捨。黃崇仁多年來帶領團隊深耕半導體產業，以長遠眼光推動企業轉型及投資布局，不僅成就力積電上市，回收晶合集成投資效益，以及分享投資獲利給股東。

力晶指出，黃崇仁2019年推動力晶科技分拆，促使力積電2021年順利上市，成為市值超過新台幣3000億元、台灣第3大晶圓代工公司，力晶持有力積電17.55%股權，除了是最有價值的長期投資資產，也是執行創業投資業務最重要的策略基石。

力晶表示，黃崇仁2015年主導策略投資晶合集成，歷經多年努力，晶合2023年於上海科創板上市，市值達人民幣數百億元；力晶近2年陸續處分部分持股，回收超過百億元資金，大幅提升淨值到新台幣40元以上。

力晶指出，公司於2026年配發每股3.3元現金股利，配發總金額約45億元，將具體投資成果實際回饋全體股東。

力晶表示，為延續黃崇仁推動公司重返興櫃，並朝上市櫃市場邁進的心願，將於11月25日召開股東臨時會，討論公司章程修訂，及全面改選董事、監察人，為下階段的發展奠定基礎，期盼股東能夠支持。

力晶指出，2025年獲利40.3億元，每股盈餘3.01元；2026年上半年獲利約104億元，每股盈餘達7.65元。未來將逐步處分晶合等上市櫃可立即變現的投資標的，適時活化非股票投資資產，提升資金運用效率與獲利能力，期盼公司價值獲得更充分的市場評價。

展望未來，力晶表示，將結合半導體產業優勢、專業人才及策略夥伴資源，掌握AI、半導體與新興科技投資機會，逐步打造專業科技創投平台，並持續強化公司治理與資訊透明度，穩健推進重返資本市場的規劃，為全體股東創造長期價值。

力晶指出，感謝股東長期以來的信任與支持。團隊將珍惜黃崇仁留下的心血，凝聚既有團隊與新世代人才的力量，以實際績效回應股東期待，攜手迎向下一個發展里程碑。