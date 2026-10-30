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台灣每日遭逾280萬次網攻 林宜敬赴芬蘭分享資安實戰經驗

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

台灣每日遭受逾280萬次網路攻擊，如何將資安防護從單一企業擴大至整條供應鏈，成為重要課題。數位發展部長林宜敬29日應邀赴芬蘭赫爾辛基，出席北歐資安年會「Cyber Security Nordic 2026」並發表開場演講，分享台灣運用人工智慧防禦網路攻擊、強化半導體供應鏈資安及縮減網路攻擊面的三大策略，盼將台灣累積的實戰經驗與理念相近國家交流，並協助國內資安業者拓展北歐及歐盟市場。

林宜敬表示，台灣與芬蘭雖然相距遙遠，但同為中型民主國家，擁有堅實的高科技產業，也面臨相近的地緣政治與安全挑戰。他以「台灣是民主世界的蜜罐」（Taiwan is the honeypot of the free world）形容台灣的處境，指出台灣長期面對大量網路攻擊，也因此累積豐富的攻防資料與實戰經驗。

面對網路威脅，林宜敬指出，台灣目前主要採取三項資安策略，包括以人工智慧對抗人工智慧驅動的攻擊、將防護範圍從個別企業擴大至整體半導體供應鏈，以及切斷不必要的網路連線、縮減可能遭受攻擊的範圍。

在半導體供應鏈防護方面，林宜敬以2018年台積電資安事件為例指出，由於台積電本身防禦嚴密，駭客轉而透過製造設備作為攻擊入口，將夾帶惡意程式的設備帶進廠區，導致惡意程式擴散至晶圓廠並造成重大損失。

事件發生後，台積電、國際半導體產業協會（SEMI）及我國政府共同制定SEMI E187資安標準，要求進入台積電廠區的製造設備接受完整資安檢測，設備供應商也應取得SEMI E187驗證。林宜敬強調，資安防護不能只關注單一企業，還必須延伸至整條供應鏈；台灣要保護的，不只是自身產業，也包括民主世界的高科技供應鏈。

此次林宜敬並與芬蘭交通通訊局局長Jarkko Saarimäki、Cyberwatch Finland執行長Aapo Cederberg及趨勢科技台灣總經理洪偉淦等人，同台參與「數位韌性實務」座談，分享台灣在人工智慧資安應用、半導體供應鏈防護、關鍵基礎設施攻擊面管理及通訊韌性等方面的作法。訪團期間，林宜敬也接受芬蘭媒體集團Alma Media專訪。

數位發展部資通安全署表示，台灣長期面對大量網路攻擊，加上半導體等產業在全球供應鏈中的關鍵地位，已累積重要的資安防護經驗。此次由部長率團赴北歐，除與當地政府、研究機構及資安業者交流，也希望為台灣資安產業建立合作對口，拓展北歐及歐盟市場，持續與國際夥伴共同因應混合威脅及新興資安挑戰。

此次代表團成員包括資安署副署長鄭瑋、來毅數位（7834）科技總經理林欣怡、趨勢科技台灣總經理洪偉淦、中華資安（7765）國際總經理洪進福，以及杜浦數位安全創辦人暨執行長蔡松廷等人，並與Nokia、WithSecure、F-Secure、芬蘭國家技術研究中心（VTT）、SSH Communications Security、歐洲對抗混合威脅卓越中心（Hybrid CoE）、芬蘭資訊安全產業聯盟（FISC）及Netum等單位交流。

「Cyber Security Nordic 2026」於10月28日至29日在赫爾辛基舉行，由赫爾辛基展覽暨會議中心主辦，聚焦地緣政治下的資安策略、人工智慧對資安防禦與合規的影響、營運技術（OT）風險及事件預警等議題。台灣資安館也由趨勢科技、中華資安國際、杜浦數位安全及來毅數位科技共同參展，展示威脅情資、託管偵測應變、OT與供應鏈檢測及無密碼驗證等解決方案。

林宜敬 網攻

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