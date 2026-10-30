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甲骨文雲端架構 2027年秋季將導入Arm AGI CPU

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
Arm AGI CPU即將導入至甲骨文雲端架構（OCI）。圖／Arm提供
Arm AGI CPU即將導入至甲骨文雲端架構（OCI）。圖／Arm提供

甲骨文在Oracle AI World大會上宣布，計畫於2027年秋季將Arm AGI中央處理器（CPU）導入Oracle Cloud Infrastructure（OCI）。這項計畫將為其客戶提供高效能Arm架構運算能力，既能支援客戶當前運行的雲端應用，也將協助其建構未來的代理式AI服務。

繼Arm在今年6月COMPUTEX宣布OCI加入Arm AGI CPU生態系後，此次進展將進一步推動雙方合作，也確立了未來將這項運算能力提供給Oracle客戶的具體規畫。

Oracle Cloud Infrastructure總裁 Mahesh Thiagarajan 表示，「基於Arm架構的算力，是我們為OCI客戶提供效能、效率和多樣化選擇的重要組成部分。借助Arm AGI CPU，我們計畫將這些優勢進一步拓展至通用雲端工作負載和代理式AI，為客戶提供更多高效能運算選擇，協助其擴展應用規模，並建構新的AI服務。」

這項機會既來自成熟的雲端工作負載，也來自AI催生的新需求。AI代理需要借助應用、資料庫和服務來完成任務。同時，當AI代理執行程式碼、檢索資料、呼叫工具以及協調任務時，也會產生新的CPU需求。因此，基礎設施需要在規模化部署中高效率地執行這些不斷成長的工作負載。

Arm AGI CPU 集高效能 Arm Neoverse 核心、高記憶體頻寬，以及可在負載下保持持續效能的設計於一體。這些能力可使資料中心在電力和散熱限制範圍內完成更多有效工作，滿足雲端應用和代理系統所需的效能與能效。

透過與Oracle的合作，Arm也正將這項機會拓展至企業當下應用，並延伸至塑造未來AI服務。

甲骨文 Arm

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