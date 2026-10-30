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林宜敬出席北歐資安年會談台灣經驗 助業者開拓市場

中央社／ 台北30日電

數發部長林宜敬率團赴芬蘭赫爾辛基，出席北歐地區最具規模的資安年會「Cyber Security Nordic 2026」，發表開場演講。數發部資安署表示，這次除分享台灣在半導體供應鏈防護、關鍵基礎設施攻擊面管理等方面的具體作法，也為台灣資安產業開拓北歐與歐盟市場建立對口。

資安署今天發布新聞稿表示，林宜敬率團赴芬蘭赫爾辛基，應芬蘭資訊安全聚落（FISC）之邀，29日出席北歐地區最具規模的資安年會「Cyber SecurityNordic 2026」發表開場演講，並與趨勢科技台灣總經理洪偉淦等人同台座談「數位韌性實務」。台灣資安館同步於會場參展，展示台灣資安實力。

林宜敬表示，台灣與芬蘭雖然相距遙遠，但同為中型民主國家，都擁有堅實的高科技產業，所處的地緣環境與面臨的安全挑戰也有相近之處。他以「台灣是民主世界的蜜罐」形容台灣的處境，指出台灣每日遭受逾280萬次網路攻擊，也因此累積大量對抗網路攻擊的資料與實戰經驗。

林宜敬指出，面對這樣的威脅環境，台灣目前以3項策略強化資安，包括以人工智慧對抗人工智慧驅動的攻擊、將防護範圍從個別企業擴大至整體半導體供應鏈，以及切斷不必要的網路連線以縮減攻擊面。

在供應鏈防護方面，林宜敬以2018年台積電事件為例說明，由於台積電防禦嚴密、正面攻擊難以奏效，駭客轉而以製造設備作為「特洛伊木馬」，一台新購入的設備夾帶惡意程式進入廠區後，擴散至整個晶圓廠並造成重大損失。

林宜敬指出，台積電、國際半導體產業協會（SEMI）與台灣政府因此共同制定SEMI E187資安標準，此後進入台積電廠區的製造設備都須經過完整資安檢測，設備供應商也應為其設備取得SEMI E187驗證。他強調，資安防護的對象已從個別企業延伸至整條供應鏈，而台灣所要保護的，正是整個民主世界的高科技供應鏈。

資安署表示，台灣長期面對大量網路攻擊，累積實戰經驗，加上半導體等產業在全球供應鏈中的關鍵地位，使台灣成為民主供應鏈的重要支柱。

資安署指出，Cyber Security Nordic每年集結北歐各國政府、關鍵基礎設施業者、資安廠商與學研機構，以展覽結合主舞台議程的形式，討論地緣政治下的資安策略、人工智慧對合規與防禦的影響、營運技術（OT）風險及事件預警等議題。

今年展會於10月28日至29日舉行，台灣資安館由趨勢科技、中華資安國際、杜浦數位安全及來毅數位科技共同參展，展示威脅情資、託管偵測應變、OT與供應鏈檢測及無密碼驗證等解決方案。

資安署表示，此次透過演講、座談與媒體專訪，將台灣在人工智慧資安應用、半導體供應鏈防護、關鍵基礎設施攻擊面管理及通訊韌性等方面的具體作法，與理念相近國家分享；另也為台灣資安產業開拓北歐與歐盟市場建立對口。台灣作為印太地區的民主夥伴，將持續與國際社會共享經驗，共同因應混合威脅與新興資安挑戰。

林宜敬

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