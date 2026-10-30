台灣美光FY26獎酬今入帳 逾700名同仁全年整體薪酬超過60個月

配合台灣薪資發放時程，台灣美光同仁今（30）日隨10月薪資收到FY26各項獎酬，包括FY26年度激勵獎金（IPP）、Maxout量產獎金，以及美光於9月11日宣布的100萬元一次性感謝獎金。FY26是美光營運締造新高的一年，這份成果來自每一位同仁的投入；此次獎酬是公司對團隊一整年努力與付出的真誠感謝，也讓同仁一同分享共同創造的成果。各項獎酬依個人績效與適用資格核發，符合資格但年資未滿一年的同仁，百萬元感謝獎金將依服務期間按比例計算。

FY26 IPP依個人績效評等核發，依美光估算，多數同仁的FY26 IPP約相當於7.5至12.5個月薪資。Maxout量產獎金為年薪的20%，同樣包含於今日入帳的FY26獎酬之中。

若將全年薪資與 FY26 各項獎酬合併計算，FY26全年在職、逾4300名產線同仁中，逾700名全年整體薪酬達60個月薪資以上。對符合全額感謝獎金資格的同仁而言，此次隨薪資入帳的FY26獎酬合計可達百萬元；實際金額依職務、績效評等與適用資格而有不同。

美光表示，展望FY27，美光將加碼推出全新的季度分潤獎金，與既有年度IPP並行，適用全球員工，讓同仁的努力能與公司每一季的獲利表現更即時地連動。季度分潤獎金不包含於今日發放的獎酬項目中，未來將按季以現金與股票各半的方式發放，但是第一次季度獎金將於明年1月以全額現金發放。此外，公司也將於11月中以前，開放同仁在內部Workday系統自行查看本季季度利潤獎金的估值。