葉俊顯：打造矽光子驗證實驗室 2027年與海外交互認證

人工智慧（AI）已成為驅動台灣經濟成長的關鍵動能，國發會主委葉俊顯今天表示，未來將積極布局矽光子與量子技術，厚植產業競爭力，其中建置矽光子驗證實驗室是重要一環，預計2027年與海外實驗室交互認證。

葉俊顯今天出席「榮邦啟航．鏈動全球」經濟外交高峰論壇並進行專題演講，他表示，2026年全球經濟溫和成長、物價趨勢走揚，台灣則靠著AI需求強勁成長，出口暢旺並拉動投資，且股市熱絡挹注消費動能，出口、投資、消費成為支撐經濟表現的3大支柱，今年經濟成長率有機會超過12%。

為了進一步鞏固台灣產業優勢，葉俊顯表示，政府推動AI新十大建設，由國發會、經濟部、數發部、國科會等相關部會推動；關鍵技術則選定3大發展主軸，分別是矽光子技術全球領先、全球量子能力登頂，以及全球AI機器人供應鏈樞紐。

矽光子方面，國發會說明，開發矽光子共同封裝（CPO）、超高速及低功耗矽光子傳輸技術，以滿足AI高速運算需求，打造世界級矽光子技術及創新應用。

葉俊顯並指出，要加速推展矽光子技術，建置實驗室是關鍵一環，目前矽光子產品送往海外驗證，耗時短則6個月、長則約2年，拖慢產業發展腳步。政府將打造矽光子驗證實驗室，規劃2027年與海外實驗室交互認證，如荷蘭、美國、比利時、法國等，目標2028年通過光互連論壇（OIF）認證。

量子技術方面，葉俊顯指出，今年完成超導10位元量子晶片開發，明年則啟動第二階段計畫，從「量子國家隊」邁向「量子國際隊」，除深化國際合作，也將建置國家級算力中心，推動量子技術產業化。

葉俊顯並表示，政府將善用台灣科技基礎以及非紅供應鏈的優勢，布局未來重點產業，同時加強產業創新、扶植新創，穩固台灣於全球供應鏈的關鍵地位。