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秀5G AI智慧地熱電廠 台灣大覓跨國商機

中央社／ 台北30日電

台灣大哥大攜手將捷集團旗下結元能源開發，整合5G專網、AI及AR遠端維修等技術，於金山地熱帶兩大地熱發電廠，打造全台首座導入5G、AI-RAN的智慧地熱電廠，今天展示成果，並尋求海外示範場域落地、技術驗證及商轉等跨國合作契機。

台灣大哥大今天參與經濟部產業發展署舉辦的「2026 5G Summit」國際產業交流活動，向來自美國、日本、德國等多國參訪代表展示台灣首座導入5G與AI-RAN的智慧地熱電廠應用成果。

台灣大哥大企業服務事業商務長朱曉幸表示，在新世代科技競逐中，台灣大持續厚植國內產業在新世代通訊與AI領域的研發與創新力，將5G與AI技術加速導入實際應用。

台灣大說明，本案獲國家發展委員會「AI+產業智慧共創實證計畫－AI服務大平台整合次世代通訊之生態共創服務計畫」支持，由台灣大攜手將捷集團旗下結元能源開發及產業夥伴，整合5G專網、EdgeAI、AIoT及AR遠端維修等技術，於新北市金山地熱帶的四磺子坪及硫磺子坪兩大地熱發電廠，打造全台首座導入5G x AI-RAN的智慧地熱電廠。

台灣大指出，以5G專網結合AI-RAN架構、AI工控戰情與全域安全監控平台為基礎，發展智慧安防預警、機器狗自主巡檢、能源優化分析、AIoT智控水霧降溫、AR視覺監測與預警維修，以及生成式AI維運輔助問答等6項智慧應用。

在應用成效方面，台灣大補充，透過AI智慧安防結合機器狗自主巡檢，巡邏完成率逾95%、辨識正確率達90%；AI能源優化分析結合AIoT智控水霧降溫，穩定提升冷卻系統設備發電效率5%以上；AI智慧維運系統問答成功率逾99.5%，縮短工程人員故障判讀時間，提升電廠整體維運效率。

台灣大哥大 5G 地熱電廠

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