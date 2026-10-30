面對層出不窮的網路攻擊 普鴻推出完整加密解決方案

今年駭客攻擊頻傳，普鴻（6590）近日表示，公司產品已從單點的加密逐漸轉向整體密碼安全防護，包含資安融合機、硬體加密卡，到作業系統及應用程式和後續的維運，推出完整解決方案，用來抵禦駭客層出不窮的攻擊手段。

普鴻指出，過往企業會採購多種不同的資安產品在外面做多重防護，搭建厚重防火牆，但僅從外面總是有漏洞，因此普鴻將保護措施改成內建，相較於其他廠商有不小的思維轉換。例如個人電腦裡面的機敏資料及個資的部分，普鴻推出 ProTrust 產品系列，針對個資進行加密保護，由資褓儲存進行總代理，這一年多來已經有許多的客戶一直在詢問相關解決方案。ProTrust 與其他的產品最大的差異在於，ProTrust 是從最底層的防護做起，每個檔案就進行加密，而不是外裝防護罩。

此外，普鴻還在解決方案內附上一個 ProMonitor，與市面上常見的軟硬分開的產品有很大的不同，這些產品軟硬體之間不互相干涉，系統出問題時，還要買其他的產品來做監控。而普鴻的設備裡面，可以直接安裝一套 ProMonitor，它會針對最底層的硬體、卡片的溫度及運作，以及最上層的應用程式的服務狀態，進行及時的偵測及反應。